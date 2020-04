Djokovic rechaza vacunarse contra el Covid-19

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, se mostró contrario a vacunarse contra el Covid-19, por lo que aún no sabe qué hará si en el futuro aplicar la vacuna se transforma en una condición indispensable para participar en los torneos

“Personalmente estoy contra la vacunación y no me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar. Pero si esto se convierte en una obligación ¿qué va a pasar?… Entonces tendré que tomar una decisión…”, dijo Djokovic en una videollamada con varios deportistas serbios.

“Tengo mis opiniones sobre el asunto, pero si van a cambiar en un momento, no lo sé”, insistió el tenista, según revelaron ayer los medios locales.

FECHA DE RETORNO

La conversación que mantuvo el domingo desde Marbella (España), donde se encuentra en cuarentena, continuó en el plano de las especulaciones, pues Djokovic estima poco probable que las competiciones de tenis se reanuden antes de agosto o septiembre.

“Hipotéticamente, la temporada continuaría en julio, agosto o septiembre, pero las probabilidades no son grandes. Y si bien entiendo, después de la estricta cuarentena habrá obligatoriedad para la vacuna, que aún no existe…”, añadió.

Advirtió también que los viajes serán el principal desafío en el futuro y que el miedo estará profundamente arraigado en la subconciencia durante un largo período. “Quién sabe qué pasará si alguien tose…”, finalizó la primera raqueta mundial.

FOGNINI PESIMISTA

En otro plano, el italiano Fabio Fognini, número 11 del Ranking ATP, considera que “ya no se jugará más” este 2020 y arremetió contra el fútbol de su país, al tachar de “locos” a quienes quieren reanudar el Calcio en medio de la emergencia por el coronavirus.

“Yo tengo mi idea. En 2020 ya no se jugará más. ¿Cómo puede un director de un torneo asumir la responsabilidad por la salud de los jugadores, cuerpo técnico, medios y espectadores?”, preguntó en una entrevista publicada por el diario italiano Corriere della Sera.

“Hasta que no esté seguro al 110% no me voy a mover. ¿Perderé dinero y puntos para el ranking? No pasa nada”, agregó.

“En este momento me cuesta pensar en cuándo volveremos a competir. Soy honesto. No sé si volveré a Asia. Ni siquiera habría ido a los Juegos de Tokio. Mi miedo más grande no es contagiarme, sino contagiar yo a los demás”, explicó Fognini.

Con su habitual carácter directo, arremetió duramente contra el fútbol italiano: “Para mí están locos. Murieron miles de personas y ellos piensan en el fútbol. Bromean con la salud de la gente, sólo persiguen sus negocios. ¿Qué sentido tiene reanudar la competición sin espectadores? ¿Qué sentido tiene ver un estadio San Siro vacío? No existe, no puede ser”.