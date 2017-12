Dos “veteranos” en la danza de nombres que suenan como posibles refuerzos de Católica

NO sólo a su técnico perdió Universidad Católica de cara a la temporada 2018, tras la salida de Mario Salas, quien a la postre terminó firmando en Sporting Cristal de Perú.

El problema del entrenador ya está resuelto en la precordillera luego de la contratación del español Beñat San José, procedente del Bolívar de Bolivia y también ex técnico de Antofagasta.

Ahora la tarea es reforzar el plantel y cubrir algunos puestos que quedaron vacantes, como el arco, ya que Cristopher Toselli partió al Atlas de México y el meta argentino Franco Costanzo se retiró del profesionalismo.

Además, al ariete argentino Santiago Silva no se le renovó contrato debido a que no cumplió las expectativas, mientras que el enganche Carlos Espinosa y el lateral Juan Carlos Espinoza podrían acompañar al técnico Salas en su aventura en el fútbol peruano.

DESDE RACING

Trascendió ayer que Cruzados SADP ya hizo una oferta formal por el delantero argentino de Racing de Avellaneda, Lisandro López (34 años), quien además tiene propuestas desde México y algunos clubes trasandinos, lo cual podría complicar las negociaciones.

Otro jugador de Racing también está en carpeta. Se trata del extremo Ricardo Noir, quien dejó un buen recuerdo en su anterior paso por la UC. “Me encantaría volver a Católica. Nunca me quise ir. Esa vez Racing no quiso que me quedara allá, me hicieron volver y el técnico no me utilizó. Yo quiero jugar, extraño jugar y me sentí muy bien en Católica. Espero se pueda concretar”, comentó en radio ADN.

ATACANTES ALBOS

La “grúa” cruzada también apunta a Macul, ya que desde Colo Colo suenan dos delanteros para instalarse en la precordillera: Andrés Vilches y Marcos Bolados, quienes tuvieron poca participación este 2017 en el Monumental.

La dirigencia de Católica ha preguntado por la situación de ambos jugadores. Y aunque tienen contrato vigente con Blanco y Negro, los personeros albos están abiertos a enviar a préstamo a los dos futbolistas.

Vilches destacó en la Supercopa justamente ante la UC, pero solo jugó dos partidos en el Transición. En tanto, Bolados disputó apenas 66 minutos en todo el semestre y el próximo año nuevamente no sería considerado por el técnico colocolino Pablo Guede.

LOS ARQUEROS

Para el pórtico cruzado la principal carta es el argentino Matías Dituro, quien tiene contrato por tres años más con Bolívar, lo que mantiene trabadas las negociaciones.

También aparecen en carpeta los nacionales Gabriel Castellón (Wanderers), Mauricio Viana (terminó su vínculo con Sporting Cristal) y el seleccionado boliviano Carlos Lampe (Huachipato).

Pero ayer se sumó el interés por el seleccionado paraguayo Diego Barreto (36 años), quien tiene contrato vigente con Olimpia de Paraguay pero pidió salir a préstamo por la poca continuidad que tuvo el último semestre, algo que facilitaría su llegada a San Carlos de Apoquindo.