DT argentino pide más apoyo y no tanta presión para vital partido frente a Qatar

– Argentina está obligada a ganar hoy para tener opción a clasificar a los cuartos de final.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, reclamó ayer “más apoyo y no tanta presión” para sus jugadores de cara al decisivo partido de hoy contra Qatar, donde la Albiceleste debe ganar para clasificar a los cuartos de final de la Copa América.

“Estos chicos necesitan apoyo y no tanta presión encima sobre si el partido es a vida o muerte. Es un partido que tenemos que ganarlo y basta. Necesitamos más apoyo porque no nos ayuda si no tenemos apoyo al menor traspié. Son jugadores que necesitan confianza para dar lo mejor y que el clima sea positivo”, dijo.

El entrenador anunció que tiene decidido el equipo titular que se enfrentará a Qatar pero declinó darlo como en otras ocasiones por la trascendencia del partido. “Nos jugamos mucho y sería darle una ventaja al técnico rival”, argumentó.

Cuestionado por la posibilidad de juntar a Messi y Dybala, el técnico comentó que “es factible que puedan jugar juntos, pero requiere trabajo, cosa que no es mucho pero con compromiso y esfuerzo se conseguirá seguro”.

“Cuando pones más delanteros de un lado, tienes algún inconveniente en otro lado y hay que compensarlo o cuidarse más”, señaló Scaloni.

El argentino abogó por dar vuelta la página a los dos primeros partidos en la Copa América donde Argentina perdió contra Colombia (0-2) y empató contra Paraguay, pero sin olvidar los errores cometidos en esos encuentros.

Sobre Qatar, advirtió que “es un rival difícil que a lo mejor no tiene el nombre de otras selecciones, pero que ha ganado la Copa de Asia y juega bien al fútbol”.

“Tiene un entrenador que lo hace cambiar de sistema en un mismo partido, y es complicado, aun más incluso si tiene opciones de clasificar. Soy de respetar a los rivales y a este todavía más por lo que hay en juego”, concluyó.

Argentina está en el cuarto lugar con sólo un punto en el grupo “B”. Qatar también tiene un punto pero mejor diferencia de goles que le deja en tercer lugar, mientras que Paraguay se ubica segundo con 2 puntos y el puntero es Colombia, con 6, y ya clasificado.

Ambos partidos se jugarán simultáneamente a las 16 horas (de Magallanes).