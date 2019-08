DT de Colo Colo defiende a Valdivia: “La sanción fue muy exagerada”

El castigo de cuatro fechas que recibió Jorge Valdivia por los insultos de grueso calibre que profirió contra el árbitro Angelo Hermosilla el pasado domingo en el partido ante O’Higgins, fue exagerado.

Así lo siente el técnico albo Mario Salas, quien adelantó que Blanco y Negro está evaluando la posibilidad de apelar. “Creo que uno tiene que jugársela a concho por lo que cree y si está la posibilidad de apelar, la estamos evaluando. De alguna forma se tendrá que ver. En relación a otros casos, pensamos que fue una cantidad de partidos muy grande”, comentó ayer el entrenador.

En la misma línea sostuvo que “hay una serie de casos que se juzgan, no sé si con otra vara, pero no con la misma rigidez que se hace con Jorge… Por eso sería muy bueno apelar, porque consideramos que la sanción fue muy exagerada para lo que Jorge hizo”.

DISCULPAS

Salas destacó las disculpas públicas que ofreció Valdivia antes de que saliera a la luz la resolución del Tribunal de Penalidades de la ANFP. “Fueron sinceras y honestas, Jorge está sentido y muy apesadumbrado por lo que sucedió. Lo conversó con nosotros y acepto sus disculpas. Ha sido mucho lo que ha hecho, son más las cosas positivas”, apuntó.

“Estamos hablando de un jugador con capacidad de improvisación, que irradia liderazgo y puede definir un partido en cualquier momento. Esas cosas quizás no se ven ni se valoran”, argumentó el DT.

OTRA BAJA

Colo Colo abrirá mañana viernes la 18ª fecha del Campeonato Nacional recibiendo a Unión Española en el estadio Monumental y no podrá contar con Valdivia ni el delantero argentino Pablo Mouche, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

“Sus ausencias se van a sentir. Son piezas importantes en el andamiaje, pero tengo confianza en lo que puede hacer este plantel. Tenemos opciones para suplirlos y mantener un buen nivel y mejorarlo”, enfatizó Salas.

Tentativamente, el “Comandante” apostaría a la siguiente oncena contra los hispanos: Brayan Cortés; Oscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Ronald de la Fuente; Jaime Valdés, Gabriel Suazo; Carlo Villanueva; Gabriel Costa, Esteban Paredes y Marcos Bolados.

AUTOCRITICA

Con la derrota (0-1) ante O’Higgins en Rancagua, Colo Colo completó tres partidos consecutivos sin ganar y se alejó a 10 puntos del líder Universidad Católica.

“Siento que es en nuestra organización ofensiva donde hay que hincar el diente. Haciendo un gol por partido tendríamos cuatro puntos más. Hay que perfeccionar eso. Siento que defensivamente hemos sido sólidos, nos llegan poco”, analizó el DT albo.

“Las fallas en generación y finiquito es compartida y tiene que ver con la toma de decisiones. No es que no hayamos tirado nunca al arco, sí lo hicimos, pero no fue la cantidad de veces a la que estamos acostumbrados”, complementó.

ROSSI Y OTRAS

ALTERNATIVAS

Consultado por el arribo a préstamo del volante argentino Iván Rossi, procedente de River Plate, Salas dijo que “nos entregará salida clara, tiene un buen primer pase, muy buena técnica, es zurdo y sale hacia ambos lados. ¿Si estará disponible el viernes?… Lo estamos evaluando, decidiré mañana (hoy)”.

Sobre las chances de sumar otros nombres en mediocampo como Bryan Rabello y Leonardo Valencia, el entrenador de Colo Colo apuntó: “A Bryan lo conozco muy bien, aunque no he seguido su historia, lo último que supe de él es hace cinco años. Hemos visto videos actuales de él y de Leonardo Valencia. Ambos están dentro de las posibilidades. A lo mejor corre a favor de Valencia) el roce internacional, pero no me atrevo a decir nada más. Es un buen jugador…”.

El ex enganche de Universidad de Chile y Palestino no tiene continuidad en Botafogo, club que está dispuesto a negociar para no asumir el sueldo de 44 millones de pesos que “Leo” cobra cada 30 días.