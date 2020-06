DT de Djokovic también se contagió

El croata Goran Ivanisevic, actual entrenador del serbio Novak Djokovic (ambos en la foto), reconoció en sus redes sociales que también dio positivo por coronavirus.

“Desgraciadamente, y después de dos pruebas negativas en los últimos 10 días, he dado positivo por Covid-19. Me siento bien y no tengo síntoma alguno”, manifestó el otrota campeón de Wimbledon.

“Me gustaría informar a todos los que han estado en contacto conmigo que he dado positivo y pedirles que tengan un cuidado extra ellos y sus familias. Continuaré confinado, como ya estoy haciéndolo. Deseo a todos los que han sido infectados una rápida recuperación”, añadió el ex jugador.

Ivanisevic es el último caso conocido de entrenador o participante en el Adria Tour que ha dado positivo de coronavirus.

El propio Djokovic, organizador del evento, también dio positivo además de su compatriota Viktor Troicki, el búlgaro Grigor Dimitrov y el croata Borna Coric, todos tenistas de primera línea y quienes estuvieron presentes en el certamen.

MOLESTIA

Recordemos que el Adria Tour fue suspendido a falta de su última etapa en Bosnia y tras dos escalas en Serbia y Croacia, tras la seguidilla de positivos.

El tema de los contagios se veía venir por el relajamiento de tenistas e hinchas, sin distanciamiento social, ni mascarillas. Incluso, las redes sociales mostraron una alocada fiesta a torso desnudo en la que se podía ver a Djokovic entre los “alegres” tenistas.

Todo esto causó molestia, al punto que el número uno del Ranking ATP fue objeto de un graffiti intimidatorio que apareció ayer en un muro de la ciudad croata Split. “Que mueras de eso (Covid-19) es nuestro deseo. Saludos desde Split, que Dios lo conceda, es nuestro deseo. Djokovic, muere”, decía el rayado que se viralizó a través de Twitter.