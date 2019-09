DT de la “Roja” femenina enfrenta acusación de seleccionada por “acoso y relaciones inadecuadas”

Un delicado hecho se dio a conocer ayer a través de la prensa nacional. El entrenador de la exitosa Selección Chilena femenina, José Letelier, fue acusado ante la ANFP por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y la Asociación de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff) debido a presuntas actitudes indebidas con una de sus dirigidas.

Según informó La Tercera, el pasado miércoles 25 de septiembre ingresó a la oficina de partes del ente rector del fútbol chileno una carta firmada por ambas instituciones, donde se denunciaba la delicada situación entre los involucrados. Durante la misma jornada, el presidente Sebastián Moreno se reunió con Tess Strellnauer y Gamadiel García, mandamases de los dos sindicatos.

Incluso jugadoras del combinado nacional reconocieron al medio ya citado que las quejas se basan en algunos “actos de acoso y relaciones inadecuadas” del técnico durante el pasado Mundial de Francia en junio pasado, aunque prefirieron no pronunciarse de forma pública sobre el caso mientras siga en marcha la investigación.

COMUNICADO

La rectora del fútbol nacional emitió ayer un comunicado reconociendo que existe una investigación en curso pese a que “no hubo una denuncia formal ni se entregaron antecedentes concretos…”.

Agregó que desde el mismo 25 de septiembre se están indagando antecedentes “en un marco donde se respete y resguarde la integridad de las personas”.

HABLA LETELIER

El técnico aludido, en diálogo con radio Cooperativa, se mostró ayer “descolocado” por la acusación.

“Tengo que conversar primero de qué se trata y me tendrán que informar en qué contexto llegó la carta. Ante de eso no puedo manifestar nada, sólo que nunca he cometido un acto de acoso o algo por el estilo”, se defendió Letelier.

“Primero debo informarme bien de qué se trata, porque ni siquiera estaba al tanto de lo que salió en la prensa. Estoy bastante sorprendido y descolocado. No estaba enterado de nada y tampoco de la carta que presentaron a la ANFP. Necesito que me informen para poder tener claridad sobre el tema”, agregó.

“De verdad que no sé de qué se trataron tampoco las reuniones que tuvieron el Sifup y la Anjuff con la ANFP, así que quiero tener mi versión pronto”, concluyó Letelier.

RANKING FIFA

En el plano futbolístico, Chile ganó un puesto en el Ranking Fifa femenino y alcanzó su mejor ubicación histórica. Así quedaron las posiciones:

1.- Estados Unidos 2.180 puntos.

2.- Alemania 2.064.

3.- Holanda 2.036.

4.- Francia 2.031.

5.- Suecia e Inglaterra 2.020.

7.- Canadá 1.976.

8.- Australia 1.965.

9.- Corea del Norte 1.940.

10.- Japón 1.937.

Otras posiciones:

11.- Brasil 1.931.

13.- España 1.897.

25.- Colombia 1.703.

35.- Argentina 1.656.

37.- Chile 1.634.

49.- Paraguay 1.494.

59.- Venezuela 1.421.

62.- Ecuador 1.393.

66.- Perú 1.376.

74.- Uruguay 1.347.

91.- Bolivia 1.236.