Dudas en la “U”: buscar un técnico “salvador” o mantener a Hernán Caputto

Sergio Vargas, uno de los directores deportivos de Azul Azul, aclaró ayer que Hernán Caputto se hará cargo del primer equipo de Universidad de Chile de manera interina y que en la concesionaria se está trabajando para encontrar al entrenador que se haga cargo del plantel universitario en lo que resta de campeonato.

“Hernán Caputto estará de forma interina. Es el jefe técnico del fútbol formativo, quien no ha dirigido en primera pero que es de una capacidad probada. Para mí, en el futuro será un gran entrenador y confiamos en lo que puede realizar el sábado”, comentó el ex portero azul.

CAPACIDAD

DE ANALISIS

“Tiene capacidad de análisis y eso al equipo le servirá para llegar preparado a un partido que es importante, porque Antofagasta está en la lucha con nosotros”, agregó Vargas.

“Buscamos el nombre ideal y preferimos que sea alguien que haya pasado por el fútbol chileno, que lo conozca. Y alguien con capacidad”, dijo.

Respecto a la decisión tomada en el seno de la concesionaria, Vargas comentó que “hubo que tomar una decisión para cambiar el rumbo del equipo y el rumbo de los resultados”.

RODRIGO GOLBERG

Por su parte, Rodrigo Goldberg, también director deportivo de la “U”, reconoció que los entrenadores Jorge Pellicer y Gerardo Pelusso son “alternativas” que barajan para la banca de los azules.

Al ser consultado por Pellicer, ex DT de Universidad Católica, Goldberg fue escueto: “Es una alternativa” y en el caso del uruguayo Pelusso, la respuesta también fue breve, aunque destacó dos detalles: “También es una alternativa. Lleva tiempo sin dirigir, pero estuvo en la ‘U’, pero sobre el rumor de Pablo Guede fue enfático: “El no está en la lista, no sé quien lo puso ahí”.

HASTA DICIEMBRE

Respecto al interinato de Caputto explicó que “no descartamos que llegue hasta diciembre, pero él asumió porque tenemos una urgencia que nos consume a todos. Estará ante Antofagasta mientras nosotros monitoreamos otros nombres. Hemos hablado con un par, pero es una decisión que tomaremos con Sergio (Vargas) y el resto del directorio”.

Sobre la salida de Arias, el “Polaco” afirmó que “fue cordial, entendió la situación y las necesidades que está pasando el club. Administrativamente está todo bien”.

Por último sostuvo que el problema de la Chile “no pasa por el técnico, sino por la estructuración del plantel. Pasó con Angel Hoyos, con Frank Kudelka y con Alfredo. No es el técnico, es un plantel mal estructurado y tenemos la posibilidad de incorporar un último nombre. Esperamos tener la sapiencia y el ojo para atinar a ese último hombre”, sentenció.