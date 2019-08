El argentino Raly Barrionuevo fue el primer triunfador de la noche de cierre del Festival

Tras una obertura a cargo de los estudiantes de los colegios Cruz del Sur y Luterano, ganadores del Festival Estudiantil, el joven representante del nuevo folclore del país vecino encantó al público con sus canciones y se llevó el Ñandú.

Con muy poco público se inició la noche de clausura de la edición N°39 del Festival Folclórico en la Patagonia, que también varió su obertura respecto de las anteriores jornadas. Los responsables de abrir fueron las pequeñas integrantes del conjunto del Colegio Cruz del Sur, ganadoras en Género Interpretativo Primer Ciclo Básico, del Festival Folclórico Estudiantil. Junto a la profesora Anahí Velquén, las estudiantes de tercero y cuarto básico, más una compañera de séptimo que tocó el bajo, interpretaron dos canciones: “Hijo del mar”, de Miriam Ferrada y “Sólo el amor”, de Silvio Rodríguez.

Inmediatamente después, fue el turno de la agrupación del Colegio Luterano, triunfador en el mismo certamen, en el Género Inédito Enseñanza Media de Convocatoria Nacional, con el tema “Exterminio”, en la que reivindican, tanto en música como con maquillaje, al pueblo selknam.

Ambos grupos se llevaron el Ovejero, aunque faltó un marco mayor de espectadores que pudiera apreciar su trabajo.

La situación mejoró levemente cuando salió a escena el cantante argentino Raly Barrionuevo, exponente del nuevo folclore argentino, y que en una carrera extensa, ya suma 13 discos. Zambas y chacareras fueron gran parte de su repertorio, pero que también supo fusionar con instrumentos eléctricos, creando junto a su banda de seis músicos, atmósferas especiales para algunas canciones. El público, ya un poco más numeroso a esa hora, escuchó con respeto y al final, lo premió con el Ovejero. De ahí, Barrionuevo interpretó solamente acompañado de su guitarra “Zamba y Acuarela”, uno de sus clásicos y que fue editado en 2001, llevándose posteriormente, el primer Ñandú de la noche.

“Feliz, porque con respecto a la vez anterior, hace 5-6 años, no recuerdo bien. Me he sentido como ya aportando de otra manera al Festival, estoy muy feliz porque siento que la gente ha sido muy genuina con nosotros, ha escuchado mucho, eso de ser participativo, pero claro, nosotros no somos de arengar o que la gente haga palmas, sino que va viendo que nos gusta que nos escuchen y la gente lo entendió perfectamente. Hoy canté algunas canciones de un disco que hice en homenaje a mi madre, que se llama ‘La niña de los andamios’”, comentó Barrionuevo, que anunció gira para la Patagonia, “vamos a andar por acá cerca y espero sacar un disco antes de fin de año”.

Aún daba declaraciones Barrionuevo cuando sobre el escenario hizo su aparición el elenco de Brisa Austral, que presentó un cuadro basado en la Fiesta de la Tirana. El público los premió con el Ovejero y el Ñandú.