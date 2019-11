El balón sigue esperando: Gobierno y ANFP dispuestos a jugar, pero futbolistas se niegan

El Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se reunió ayer con el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, y le manifestó la disposición del Gobierno para reanudar lo antes posible la actividad futbolística no solo en Santiago, sino en todo el país.

“Estamos en condiciones de autorizar la actividad deportiva este fin de semana en la medida que encontremos una fórmula segura para todos. La disposición del Gobierno y la ANFP es que se retome la actividad lo antes posible”, declaró el Intendente.

La autoridad gubernamental explicó que existen varias alternativas, considerando la contingencia y las manifestaciones ciudadanas. En esa línea dijo que existe la posibilidad de que se jueguen partidos en horario matutino. “Veremos cómo lo hacemos, jugar en la mañana o en la tarde…”, apuntó.

SEGURIDAD

Consultado por el tema seguridad, Guevara apuntó que “con el Ministerio de Interior tenemos la coordinación para autorizar el fútbol en el resto del país, en las condiciones y adecuaciones que cada región amerite”.

“Tenemos la misión, como Gobierno, de devolver las ciudades a las personas y que se vuelvan a realizar las actividades culturales y deportivas. Queremos entregarle la ciudad a los vecinos de nuestro país. La disposición del Gobierno es retomar cuanto antes la actividad deportiva”, insistió. La decisión se tomará hoy.

LA NEGATIVA

DE COLO COLO

Mientras tanto, ayer surgieron voces de jugadores albos rechazando la posibilidad de retomar el Campeonato Nacional.

“En mi caso, no quiero que se reanude el fútbol. Por ahí el Gobierno y la ANFP quieren retomar el fútbol para calmar un poco a la gente, pero no estamos de acuerdo en ese sentido. Es complejo el tema, no sabemos lo que va a suceder. Primero está nuestro país y el pueblo que necesita”, comentó el capitán de Colo Colo, Esteban Paredes.

“Conversamos acá en el club y creemos que el fútbol hoy se encuentra en segundo plano. Estamos luchando por cosas mayores, tenemos que arreglarnos como país primero”, agregó.

PROPUESTA

DE VALDIVIA

Su compañero Jorge Valdivia coincidió con el ariete. “El Campeonato debería suspenderse definitivamente, esa es mi opinión. Estamos todos de acuerdo que hay cosas en el país que están en primer lugar. El fútbol no es tan relevante por lo que vive el país”, opinó el “Mago”.

Incluso, fue más allá y propuso que Universidad Católica sea declarado campeón, que ningún equipo descienda, que suban dos equipos de Primera “B” y que en 2020 se juegue un torneo con 18 equipos.

POSTURA

DE CATOLICA

El central de la UC, Valber Huerta, se pronunció en la misma línea de sus colegas. “Si hemos paralizado el fútbol tres semanas es porque lo más importante es lo que está pasando en el país. Hacer algo que le quite importancia a eso no es la forma. Si no hay seguridad y el tema país se mantiene, no se debe jugar y deben continuar las manifestaciones”, aseguró.

“En el camarín se habla harto y no podemos estar ajenos a lo que está pasando, porque no estamos jugando por el mismo tema. Estamos apoyando la causa”, complementó.

ANFP Y LA

SEGURIDAD

Por su parte, el timonel de la ANFP valoró la disposición de las autoridades para “explorar distintos escenarios que nos permitan volver al fútbol en condiciones de seguridad”.

Junto con descartar la posibilidad de jugar sin público “porque sería una medida extrema”, el dirigente enfatizó que “se requiere avanzar en la programación y cerrar el campeonato, pero no a cualquier precio”.

Consultado por las posturas de los futbolistas albos y cruzados, Moreno comentó: “Cada jugador es libre de manifestar cualquier pensamiento. Es respetable, pero también existen otras opinión que dicen respecto a la necesidad del retorno del fútbol”.

MOLESTIA DEL SIFUP

Mientras tanto, el Sindicato de Futbolistas Profesionales hizo sentir su molestia porque no fue invitado a la reunión de ayer entre el Gobierno y ANFP.

“Ya que las autoridades regionales, Intendencia de la Región Metropolitana y Felipe Guevara, no consideran la opinión de los actores principales de la actividad, los jugadores, y tampoco nos invitan a dialogar, capitanes y delegados se reunirán mañana (hoy) en el Sifup para definir los pasos a seguir”, informó el gremio.