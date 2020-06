El básquetbol retornaría recién a fin de año

El básquetbol se mantendrá sin actividad hasta fin de año, según lo manifestado ayer por Carlos Santos, presidente de la Asociación Punta Arenas, tras la determinación que adoptaron recientemente en conjunto con los clubes asociados.

Luego del largo receso por la pandemia del coronavirus, recientemente la directiva que preside y los delegados de los clubes tuvieron su primera reunión virtual en la que analizaron la situación hasta el momento y las posibilidades que se manejan para un eventual retorno a las actividades.

A FIN DE AÑO

Al respecto Santos señaló que “estamos pensando en un retorno como para fin de año, octubre, noviembre o diciembre. Es difícil antes porque las condiciones no se están dando, a pesar de que Punta Arenas tiene buenos índices por estos días, pero uno nunca sabe cómo viene la mano”.

“Ya existen una serie de protocolos que podrían aplicarse para el retorno, tanto por parte de la Federación como de la Fiba, que incluye la sanitización de los gimnasios, contacto social cero con los jugadores o no realizar entrenamientos con más de ocho jugadores, entre otros puntos”.

“Son una serie de normas que, de aplicarse, dificultarán bastante el comienzo de las actividades, ya que deberíamos tener habilitados los recintos con ese tipo de reglas para poder hacer competencias y no sé si estaremos en condiciones de poder cumplirlas en su totalidad”, complementó el dirigente.

“ESCENARIO DISTINTO”

“Todos los que hacemos deportes, de una u otra forma, queremos que esto se vaya regularizando de a poco, pero será en un escenario distinto a lo normal, con mucha precaución, mucho compromiso de los que participarán y que no vaya en desmedro de la salud o integridad física de los involucrados”, complementó.

“Los que estamos a cargo deberemos en su momento poder entregarle seguridad a los jugadores, entrenadores, asistentes y público de que no le va pasar nada y esa responsabilidad a uno (como dirigente) lo estresa bastante”, argumentó el mandamás del baloncesto local.

LA FEDERACION

La situación a nivel nacional no es muy distinta. “En la Federación se está pensando en efectuar un encuentro para la serie mini, posiblemente a final de año, como también darle algún realce a los partidos ‘3×3’ (de tres jugadores por lado), siempre estimando que se puedan realizar en noviembre, diciembre o incluso enero, pero encuentros de ‘5×5’ nadie los cree posible en estos momentos. Los Campeonatos Nacionales a los que pensábamos ir están todos suspendidos, como el Sub-13, Sub-15, Sub-17 o Sub-19 y son muy escasas las posibilidades de que se puedan jugar este año”.

Para Santos un indicio de normalidad se podría dar una vez que se inicie el retorno a las clases presenciales en los colegios, “aunque creo que las clases normales, sin considerar la educación física, se podrán realizar recién en tres o cuatro meses más, pero una cosa es realizar clases normales de ramos específicos y otra cosa es efectuar actividad física o deporte, donde los jóvenes tienen un roce o contacto mucho más directo y estrecho”.

PERIODO DE PASES

Pasando al plano administrativo también se determinó junto con los clubes suspender el periodo de pases cuyo cierre estaba fijado para el 16 de junio. “No hay nada que hacer. Ni pensar en aquello. Toda nuestra actividad como Asociación está suspendida y en el caso de que se abriera la opción de jugar un campeonato corto a final de año de todos contra todos, en todas las series y que permitiera abrir el periodo de pases, lo abriríamos una o dos semanas antes. En eso no nos vamos a marear o incluso podría no efectuarse el periodo de pases, si algún club llega a proponerlo”, explicó.

“Todo dependerá si en la próxima reunión (virtual) programada para agosto, definimos realizar un torneo corto a fin de año, una o dos semanas antes podemos abrir los pases. No veo ninguna complicación en eso”, sostuvo el dirigente.

TEMA FINANCIERO

Para muchas instituciones esta larga detención les ha traído más de alguna complicación financiera, pero para el básquetbol no ha sido un problema, según lo detallado por Carlos Santos. “En general la Asociación si no efectúa competencias no tiene gasto. Sólo los generamos cuando hay partidos porque tenemos que arrendar gimnasio, pagar a los árbitros, pagar los turnos en la mesa de control o cuando se organizan selecciones. Ahí es donde tenemos nuestros gastos”, afirmó, agregando que no tienen personal contratado de planta.

“Distinto es el caso de la Confederación Deportiva, que sí tiene gastos fijos por consumos básicos y pago de sueldos a sus empleados. Sé que manejan una alternativa para la falta de recursos que están aplicando con buenos resultados”, apuntó.

Donde también existe este tipo de dificultad es en la Federación, “ya que tiene entrenadores contratados fijos, a los que hay que mantenerles los sueldos por contrato y absorber esos costos ha sido complicado porque depende mucho de los aportes que le entrega el Comité Olímpico o el Ministerio del Deporte, y este último está recortando los presupuestos de todas las Federaciones”.

Al cierre, Santos expresó su esperanza de que se pueda salir adelante luego de esta inactividad, “con el deseo de que nadie de nuestros asociados tenga que pasar ningún momento triste o apremiante. Ojalá vaya todo bien y que podamos tener a fin de año una competencia para los chicos y niñas que están deseosos y ansiosos de jugar”.