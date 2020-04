El boxeador que trabaja como recolector de basura

Juan Pablo Meza es uno de los grandes proyectos del pugilismo chileno. Cuenta con un récord de 4-1 y hasta antes del comienzo de la crisis sanitaria se encaminaba a disputar el título nacional de categoría supergallo (55 kilogramos). Sólo le faltaban dos peleas para postular a la corona.

Diariamente viaja desde Conchalí hasta Las Condes, donde trabaja como recolector de basura, actividad que hoy le permite subsistir luego de que el boxeo detuviera su acción a nivel mundial.

“La basura no puede parar. En Las Condes son alrededor de 30 camiones y cada uno hace 20 toneladas. Somos tan importantes como la gente de la salud”, comentó Meza en entrevista concedida a el Mercurio.

ALTO RIESGO

El púgil reconoce que está muy expuesto, pese a las medidas de protección sanitaria que adoptó la empresa para evitar que sus trabajadores se contagien del Covid-19. “Ellos nos daban mascarillas. Se supone que todos los días, pero se les agotaron y las estamos llevando nosotros. Hay alcohol gel en los camiones, pero es súper complicado, porque estamos en Las Condes, uno de los lugares donde hay mayor contagio. Tengo entendido que el virus en una bolsa de plástico puede durar horas. Y eso asusta… Si alguien está infectado dentro de su casa, nosotros no sabemos y tomamos la bolsa. Además, al estar trabajando, corriendo, igual te tocas la cara, te acomodas la mascarilla, sudas”, explicó.

SITUACION FAMILIAR

El boxeador de 28 años comentó parte de la situación familiar que atraviesa junto a su madre, quien es parte del grupo de riesgo al ser diabética e hipertensa. “Si no trabajo, no comemos. Mi mamá es jubilada y hace cortinas, pero no es mucho lo que gana. Ahora no puede trabajar, porque obviamente nadie está mandando a hacer cortinas en estos momentos… Yo creo que nos deberían dar parte de nuestros fondos de las AFP, para que la mayoría nos podamos quedar en nuestras casas”.

Meza agregó que, paralelamente, se sacude la inactividad deportiva “practicando con pelotas de tenis; amarro cuerdas de allá para acá, me compré una trotadora, un saco de boxeo. Hago sentadillas con un balón de gas y bidones de agua purificada. También me hice una escalera de coordinación con huincha aisladora… Soy profesional, no puedo parar”.