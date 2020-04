El campeonato “no se toca”

Comisión Retorno del Fútbol trabaja en base a la idea de no modificar el sistema de torneo y finalizarlo este año, como estaba previsto.

Ayer sesionó de manera virtual la comisión Retorno del Fútbol, creada en la ANFP por representantes de distintos clubes para analizar las opciones que se vayan dado para que vuelva la actividad poco a poco una vez superada la crisis sanitaria.

Así lo informó el ente rector del fútbol nacional a través de un comunicado dejando en claro ya dos puntos: la idea es que los torneos de Primera “A”, Primera “B” y Segunda División Profesional terminen este año y no se aplacen para principios de 2021 y que no haya cambios en los sistemas de campeonato.

“La comisión Retorno del Fútbol contempla que los torneos se sigan jugando con los formatos vigentes y no sufran cambios al momento de reanudar la competencia. Del mismo modo, el objetivo es que los campeonatos finalicen dentro del año en curso”, resalta el escrito disponible en el sitio de la ANFP.

AUTORIDAD SANITARIA

Asimismo, se destaca que “todas las pautas que entregue la comisión Retorno del Fútbol serán en línea con las determinaciones de la autoridad sanitaria. Y esas pautas, tanto en el proceso de retorno a los entrenamientos como en el regreso a la competencia, van a contribuir a proteger, como interés fundamental, la salud de todos los involucrados en el fútbol, desde las jugadoras y jugadores hasta los hinchas”.

Para ello, se trabaja codo a codo con la comisión médica, integrada por los doctores Fernando Yáñez, Jaime Labarca y César Kalazich. “Desde acá emanarán las pautas de cuidados especiales y protocolos una vez se retomen los entrenamientos”, apuntó la nota.

NO HAY FECHA

Respecto a la eventual fecha de retorno a la actividad, el comunicado detalló: “Tal como se informó en la primera reunión, el fútbol se encuentra suspendido de manera indefinida por la autoridad sanitaria y no existen certezas, tanto a nivel nacional como mundial, sobre el desarrollo de la pandemia por el Covid-19. Por lo tanto, en este momento no es posible proyectar fechas concretas sobre el retorno a la actividad futbolística. Cuando esas fechas estén disponibles, estará todo dispuesto para retomar los torneos lo antes posible”.

Cabe destacar que la comisión Retorno del Fútbol está integrada por Marcelo Espina (Colo Colo), René Rosas (Universidad de Concepción), Johann Giese (Iquique), Hernán Rosenblum (Ñublense), Cristián Ogalde (Magallanes) y Leonardo Zúñiga (Deportes Melipilla).

CLASIFICATORIAS

En otro tema, Rodrigo Robles, gerente de ligas profesionales de la ANFP, comentó que “nosotros debiéramos tener la capacidad de competir durante las fechas de Clasificatorias, se jueguen o no. Eso está en evolución”.

“Los calendarios originales decían que en ese período de clasificatoria íbamos a jugar la Copa Chile. Tenemos que ver qué dirá la Fifa. Hay que construir calendarios independiente o no de la suspensión de competiciones”, explicó.

Refrendando el comunicado de la ANFP, sostuvo que “no hay claridad” sobre una posible fecha de retorno y que es un tema que depende del Ministerio de Salud. “Genera incertidumbre, pero no es distinta a la que vive nuestro país y también el mundo. No es una problemática de una actividad particular como la nuestra”.

LAS COPAS

Robles también se refirió a las competencias internacionales de clubes en Sudamérica y dijo que Conmebol no ha entregado información sobre fechas posibles para retomar la Copa Libertadores y la Sudamericana. “Lo que se ha intentado, en la construcción de distintos escenarios, es contemplar el bloqueo de una serie de fechas, que son las que estimamos serán utilizadas por las competencias internacionales cuando éstas se lleve a cabo. Cuando esta información sea entregada por la Conmebol, tendremos que incorporarla, pero ya habremos previsto eso, porque esos partidos se jugarán a mitad de semana”, finalizó el personero.