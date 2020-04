El castigo “favorable” que recibió Jarry: once meses

Nicolás Jarry conoció ayer la sanción de parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF) tras dar positivo por ligandrol y estanolozol en un control antidoping efectuado durante la fase final de Copa Davis en Madrid.

La ITF redactó el fallo que sentencia a Jarry por haber consumido estas dos sustancias prohibidas y decidió aplicarle 11 meses de castigo.

La suspensión provisoria de Jarry comenzó el 16 de diciembre de 2019, por lo que su sanción será hasta el 14 de noviembre del presente año, debido a que se abonarán al castigo los cuatro meses que ya estuvo impedido de jugar.

De esta forma, Jarry podrá regresar a las canchas para la recta final del año y, de paso, recupera sus opciones de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, reprogramados para 2021 (a partir del 23 de julio).

UNA SANCION

“FAVORABLE”

El tenista chileno arriesgaba hasta cuatro años de castigo, pero su defensa fue adecuada, pues presentó como pruebas los frascos que envió a analizar a un laboratorio en Estados Unidos, para demostrar que los suplementos estaban contaminados desde su origen en un laboratorio brasileño.

En esa línea, la sanción podría ser considerada “favorable”, sobre todo considerando el tiempo que arriesgaba.

Además, “Nico” no perderá demasiado terreno en el circuito ATP, ya que está suspendido por el coronavirus, al menos, hasta el 13 de julio y el ranking mundial también está congelado.

Incluso, debido a la pandemia no se sabe cuándo realmente pueda volver el circuito, por lo que Jarry perdería menos terreno aún con respecto al resto de los tenistas si el regreso a los torneos se sigue atrasando.

DECIDIO

NO APELAR

Una vez conocida la sanción, Jarry publicó una carta en las redes sociales. “Como ya saben, desde enero de este año estuve focalizado en probar mi inocencia, demostrando a la ITF que no engañé a nadie, ni tampoco traté de sacar ventaja deportiva tomando algún tipo de sustancia prohibida”, comienza el escrito.

“Hoy, contento y con mi conciencia tranquila, les cuento que fuimos capaces de demostrar en la investigación realizada por la ITF, la procedencia de las sustancias prohibidas detectadas y que éstas aparecieron producto de la contaminación cruzada que se generó en el laboratorio brasileño en el cual se producían vitaminas”.

Añadió Jarry que “lamentablemente y con mucha humildad, he decidido aceptar el acuerdo ofrecido por la ITF y su sanción de 11 meses, que me permitirá volver a competir en noviembre. Extender estos procesos legales sólo sumarían más estrés e incertidumbre a mi futuro profesional”.

“Dado esto, me gustaría expresar que siempre he intentado ser lo más profesional posible, entendiendo desde muy pequeño el sacrificio y profesionalismo que se requiere para ser tenista, y los que me conocen saben que es algo que siempre ha sido prioritario para mí”, agregó.

NEGLIGENCIA

Respecto a la contaminación en los suplementos vitamínicos, Jarry lamentó la negligencia del laboratorio: “Quiero que se sepa y que no quede duda alguna que, al elegir el laboratorio utilizado, busqué que cumpliera con todas las condiciones requeridas por mi profesionalismo, llegando al extremo de evaluar mi decisión con tres doctores, incluso pidiendo a uno de ellos que fuera a visitar el laboratorio para certificar personalmente que estaba todo bien para producir mis vitaminas”.

“Lamentablemente esto no fue suficiente y puse en riesgo mi salud y mi carrera profesional. Me quedo con una lección muy importante en mi vida, de que sé que es mi responsabilidad profesional asegurarme que todo lo que consuma no puede contener ni la más mínima contaminación”, cerró Jarry.