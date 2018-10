Lucas Barrios sabe que las críticas de la hinchada de Colo Colo tienen asidero debido a su discreto presente goleador, con apenas cuatro dianas desde su regreso a la tienda alba.

“El año pasado jugué 45 partidos en Gremio y en Argentinos jugué 12 y el resto no pude por una lesión. Yo asumo la responsabilidad y la crítica, porque un delantero tiene que convertir las opciones de gol”, reconoció el ariete.

Enfatizó que “el colocolino de verdad me apoya y esto lo sacamos adelante todos juntos. En la calle el hincha me demuestra un cariño enorme, ése me queda, el del colocolino que sabe que alguna vez jugué un superclásico vomitando, con el tobillo roto ante Everton, el que sabe cuánto quiero a Colo Colo”.

“El sábado (hoy) Tapia va a decidir el equipo y si me toca quedar fuera por lo del jugador sub-20 no hay problema. Siempre hay que acatar lo que decide el técnico”, sostuvo.

APOYA AL DT

Sobre los cuestionamientos al entrenador albo por la mala racha de ocho partidos consecutivos sin ganar (seis derrotas y dos empates), Barrios subrayó: “Tapia cuenta con mi apoyo y hay que tratar de demostrar ese apoyo en la cancha ganando los partidos no salen”.

Para cerrar, en la previa al partido con Audax Italiano programado para mañana a las 17,30 horas en el césped sintético de La Florida, Barrios sostuvo que el objetivo de Colo Colo es “jugar una copa internacional porque es lindo para todos, para el equipo, para los hinchas, para ustedes (periodistas). La alegría de pasar a cuartos de final en la reciente Libertadores no me la saca nadie”.