El “debut” de Garin en Washington

Cristian Garin (18º ATP) ingresó al listado preliminar del ATP 500 de Washington, el cual se espera que se dispute el próximo 14 de agosto e inaugure el regreso del circuito internacional, tras la paralización por la pandemia del coronavirus.

Garin es el octavo sembrado para este certamen y estará junto a tenistas como el ruso Daniil Medvedev (5º), el griego Stefanos Tsitsipas (6º), el belga David Goffin (10º) y el argentino Diego Schwartzmann (13º), entre otros.

Será el sexto torneo que dispute el chileno en la temporada, tras la ATP Cup, el Australian Open y los torneos de Córdoba, Río de Janeiro y Santiago de los que ganó el de Argentina y Brasil de forma consecutiva, sumando cuatro en su historial, lo que le permitió además alcanzar su mejor ubicación en el ranking de la ATP.

En todo caso este certamen como la gira por Norteamérica aún se encuentra en entredicho, debido a los efectos de la pandemia del coronavirus que en Estados Unidos se mantiene con cifras altas.

NICOLAS JARRY

Por su parte, su compañero en el equipo de Copa Davis nacional, Nicolás Jarry no ha perdido el tiempo en los meses de inactividad luego del castigo impuesto por la Federación Internacional de Tenis producto de su controversial caso de dopaje positivo del que se vio favorecido ante el receso obligado por la pandemia del coronavirus.

“No me costó tanto quedarme en cuarentena. Siempre hay cosas que faltan por hacer y a mí siempre me falta tiempo para hacer cosas. Este tiempo de cuarentena me vino increíble para estar tranquilo, estar con mi familia, leer más, aprender, meditar, trabajar con sicólogos y trabajar mucho la parte física y la fuerza. Usé mucho a mi favor estos meses. Es algo que me hace muy bien en la cabeza para no estar estancado, sobre todo por la sensación de estar en cuarentena”, apuntó.

En busca de llegar de la mejor manera al circuito, Jarry contó que ha tenido entrenamientos con variados jugadores importantes del circuito, como el canadiense Denis Shapovalov (16º). “La idea es volver a sentir el ritmo y la intensidad de los jugadores de más alto nivel”, finalizó comentando.