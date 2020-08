El día que Mauricio Aros fue campeón en Europa

Mauricio Aros es el magallánico que más éxitos cosechó durante su carrera como futbolista profesional. Una trayectoria impecable que paseó por el mundo, defendiendo a la “Roja” en dos Mundiales (adulto Francia ‘98 y juvenil Qatar ‘95), en tres Copas América y también Eliminatorias.

Tras sus primeros pasos en Deportes Concepción saltó a Universidad de Chile, donde el lateral zurdo “explotó” a punta de desbordes con incansable ida y vuelta. Prácticamente, un “volantero” que hizo de los centros su especialidad con gran técnica y precisión.

TITULO EUROPEO

Luego de vivir una época dorada en la tienda azul -bicampeonato incluido en 1999 y 2000- el puntarenense armó maletas y partió al fútbol europeo. Su destino: Feyenoord de Holanda.

En julio pasado, Aros reconocía en entrevista con el sitio oficial del club laico que partir “fue triste, porque nunca me quise ir de la ‘U’, yo quería seguir mi carrera ahí, pero por temas económicos y técnicos se generó esta salida con posibilidades de llegar a Europa”, donde terminó jugando casi dos años, primero en el club holandés y luego en Israel.

Partió en enero de 2002 al “Viejo Continente”, donde el destino le deparaba una grata sorpresa, pues el 8 de mayo de ese mismo año terminó levantando con Feyenoord la Copa Uefa, el codiciado y mítico trofeo del segundo campeonato internacional de clubes más importante del fútbol europeo (después de la Champions League) y que hoy es conocido como Europa League.

Sí, el mismo torneo que esta tarde buscará ganar el Inter de Milán de Alexis Sánchez (ver página 34).

PARTICIPACION

En la Copa Uefa 2002, el magallánico disputó como titular la revancha de semifinales frente al Inter de Milán, que por entonces tenía en sus filas a jugadores de la talla de Ronaldo (“El Fenómeno”), Clarence Seedorf, Marco Materazzi y Javier Zanetti, entre varios otros, mientras que en el cuadro holandés resaltaban Pierre van Hooijdonk, un joven Robin van Persie y el danés John Dahl Tomasson.

En la ida, el 4 de abril, se impuso el cuadro de Rotterdam por 1-0 como visita gracias a un autogol del colombiano Iván Córdoba (50’). Aros jugó los minutos finales, ingresando a los 86’ en reemplazo de Bonaventure Kalou.

En la revancha, una semana después, igualaron 2-2 con tantos de Van Hooijdonk (17’) y Tomasson (34’) para los “tulipanes”, mientras que la reacción del Inter sobre el final con anotaciones de Zanetti (85’) y Mohamed Kallon (91’) no alcanzó para revertir la llave. El puntarenense actuó los noventa minutos y recibió tarjeta amarilla en el primer tiempo (28’).

En la finalísima a partido único disputada en Rotterdam, el conjunto holandés superó por 3-2 al Borussia Dortmund de Alemania. Aros estuvo en la banca, no entró, pero igual terminó celebrando merecidamente con sus compañeros tras el pitazo final.

CONTINUIDAD

En su despedida del fútbol el año 2012, el magallánico repasó su trayectoria en diálogo con La Prensa Austral y sobre la experiencia vivida en el cuadro holandés manifestaba: “Me costó al principio. Llegué a Feyenoord de Holanda, estuve ahí una temporada y salimos campeones de la Copa Uefa. No jugué con la continuidad que yo quería, pero era mi primer año en Europa. Ahí fue cuando tomé una decisión errónea, mal asesorado. Feyenoord me ofrecía renovar con un muy buen contrato, pero la gente que me manejaba quería algo mayor y tomé la decisión equivocada”.

“Como se estaban cerrando los pases en Europa, salté a Israel, donde fui campeón con el Maccabi Tel Aviv y también entramos a una Copa Uefa. Estar allá fue toda una experiencia de vida”, comentaba el entonces lateral zurdo.

SELECTO GRUPO

Con el título de la Copa Uefa 2002, Aros entró al selecto grupo de apenas tres chilenos que han logrado ser campeones del mencionado certamen europeo.

El primero fue Iván Zamorano en 1998 con Inter de Milán; luego fue el turno de Mauricio y desde que la competencia comenzó a llamarse Europa League, sólo el volante Bryan Rabello la ha ganado, con Sevilla en 2014. Claro que, por ese entonces, el ex volante albo ya no estaba en el plantel andaluz, sin embargo también recibió medalla porque alcanzó a jugar siete partidos antes de partir a préstamo a La Coruña.

Es así como el logro del ex futbolista magallánico adquiere mayor relevancia por estos días, justo cuando la Europa League vive horas decisivas con la final que se llevará a cabo hoy en Lisboa.

“A mí me hubiera gustado jugar una Champions League. Jugué dos Copa Uefa y fui campeón en una; jugué un Mundial Juvenil, un Mundial Adulto, tres Copa América, cinco Copa Libertadores, sin embargo uno siempre quiere más y hubiera sido lindo estar en una Champions o en los Juegos Olímpicos. Pero obviamente igual estoy eternamente agradecido por todo lo que me tocó vivir”, manifestaba Aros a nuestro diario el día de su despedida, un 14 de diciembre de 2012 a los 36 años de edad, en un repleto estadio Fiscal, acompañado de un grupo de amigos que cosechó en 20 años de trayectoria en el profesionalismo y otro puñado de compañeros de la vida que crecieron con él entre “pichangas” y gambetas.