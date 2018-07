El dilema de Argentina para “sacar” a Sampaoli

En Argentina continúan buscando razones tras su eliminación del Mundial de Rusia a manos de Francia en la jornada sabatina y buena parte de los dardos apuntan a Jorge Sampaoli.

“La situación es insostenible”, “hay que cambiar de aire”, “Jorge Sampaoli tiene sus días contados”, son algunos de los comentarios de los medios de prensa.

Sin embargo, para la Afa no va a ser tan fácil removerlo del cargo. Según informó Clarín, el ente rector del fútbol argentino deberá pagarle casi 20 millones de dólares a Sampaoli y su cuerpo técnico si decide despedirlo. Una cifra cuantiosa que causaría un grave perjuicio a las ya afectadas arcas de la institución.

UN “GESTO”

Como el DT casildense ya dijo el sábado que no piensa renunciar, el presidente de la Afa, Claudio Tapia, espera que el entrenador cambie su postura y tenga un “gesto” poniendo su cargo a disposición, lo que evitaría cancelar la alta suma.

“Como creen en la Afa que le dieron todas las comodidades posibles para desarrollar su trabajo y como un despido le costaría una fortuna, Tapia y compañía esperan un gesto de Sampaoli: que se vaya. La estrategia del presidente, según parece, es desgastarlo”, aseguró Clarín.

Por su parte, Infobae apuntó que “los dirigentes entienden que el nuevo proceso es inviable con Sampaoli. Aunque muchas figuras ya dijeron adiós y otras estén analizándolo, varios jugadores de este plantel formarán parte de la nueva etapa. Y fueron testigos presenciales de cómo la imagen del entrenador se desdibujó completamente en la experiencia en Rusia”.

Lo cierto es que el oriundo de Casilda tiene contrato vigente hasta Qatar 2022, es decir, aún le restan cuatro años, en los que percibe 7 millones de dólares por temporada. No obstante, su cláusula disminuirá de forma sustancial tras la Copa América 2019, por lo que algunos dirigentes de la Afa estarían dispuestos a esperar un año más para volver a evaluar el trabajo de Sampaoli.

“FIN DE UNA ERA”

Mientras tanto, un día después de la dolorosa eliminación, las portadas de los diarios de Argentina fueron todo lamentos.

“El final de la generación Messi”, tituló Clarín, al tiempo que Crónica y Diario Popular eligieron la misma frase para reflejar el momento que viven: “El fin de una era”.

Olé, por su parte, fue más duro: “No somos los mejores del mundo”… “Final obvio de un proceso lleno de disparates en la conducción dirigencial y deportiva (…) Sampaoli fracasó pero quiere seguir. Tener al mejor no nos hace los mejores. Si esperamos que Messi nos salve siempre, así nos irá. Hay que aprender de este mazazo y empezar de nuevo, bien de abajo”.

“UN EQUIPITO MAS”

A su turno, Diego Armando Maradona se descargó durante la emisión del programa “De la Mano del Diez” en Telesur.

“Lamentablemente pasó en la cancha lo que nosotros veníamos anunciando. Nosotros estamos dependiendo de Messi y después de Messi somos un equipito más”, criticó, agregando que “vi a ‘Lio’ muy solo, muy lejos del arco… Y como equipo no tenemos rumbo, no sabemos atacar, no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota”.

Asimismo, pidió a la Afa “soluciones que le hagan bien a los chicos que están apuntando a la selección… Argentina está mal, no tiene una súper liga como la tiene España y nos creemos que son verdaderas un montón de cosas que realmente son increíbles. Yo veo que Argentina está fundida económicamente”.