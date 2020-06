El dilema de los pases en el futbolito seniors

Aunque la posibilidad de reanudar la temporada sigue siendo una incógnita en medio de la pandemia del Covid-19, la Agrupación de Futbolito Seniors de Punta Arenas quiere ganar tiempo y ya comienza a analizar algunos aspectos administrativos siempre esenciales para el desarrollo de la actividad.

En esa línea, Juan Contreras, presidente de la entidad, planteó ayer su inquietud respecto al “problema” que se avecina con el tema de los pases de jugadores.

Son dos los períodos anuales -septiembre y enero- en que se pueden cursar pases en el futbolito senior y el último se llevó a cabo tras el cierre del Torneo Clausura 2019, cuando alrededor de 200 jugadores se cambiaron de equipo. En tal caso, el reglamento obliga a completar una permanencia de un año o, en la práctica, dos campeonatos, para optar a un nuevo traspaso.

INQUIETUD

Según explica Contreras, con el Apertura 2020 suspendido hasta nuevo aviso y sin la certeza de alcanzar a jugar el Clausura que corresponde a este año, los jugadores que se cambiaron en enero pasado defenderán a su nueva institución en una cantidad de partidos muy inferior a la habitual, lo que atenta contra la inversión que cada club realiza en esta materia, pues los pases tienen un costo.

Entonces -advierte el dirigente- apenas se pueda efectuar una reunión presencial habría que definir el tema. Considerando que el tiempo no daría para efectuar dos torneos este año, la idea es analizar si, como medida excepcional, se estira hasta mediados de 2021 la permanencia de los pases cursados en enero pasado o se ratifica el reglamento en todo su rigor.

“Los clubes pagan por los pases y sería ilógico que se cambien a fin de año si no alcanzarán a jugar prácticamente nada en su nuevo club”, argumenta Contreras, agregando que los delegados de clubes y el directorio de la Agrupación tendrán la última palabra.

PANORAMA

Todo lo anterior se plantea en el escenario de que el futbolito seniors se pueda reactivar este año, porque la realidad es más bien complicada para una disciplina que reúne a 2.800 jugadores entre 36 y más de 70 años en diversas series.

A mediados de marzo pasado se suspendió el Torneo Apertura y la idea es reanudarlo a más tardar en noviembre, siempre que la contingencia por el coronavirus lo permita. Eso sí, en tal caso, no quedaría tiempo para el Clausura 2020.

Pero no se trata sólo de tiempo. “Veo difícil el tema por el hecho de que en el futbolito senior tenemos mucha gente mayor y eso complica”, reconoce Contreras, deslizando que dar por concluida la temporada es una opción que no deja de acechar en medio de la dinámica de la pandemia.

PROTOCOLO

Para evitar un eventual cierre abrupto, la posibilidad de establecer un protocolo específico en el futbolito podría dar garantías. “Quizás pedir certificado médico, tomar medidas adicionales, que los partidos no sean tan seguidos para poder sanitizar los camarines… En el fondo, dependemos de la resolución que adopte el Ministerio de Salud”, agrega.

“La otra es no ocupar camarines, que cada jugador llegue vestido y se lleve su implementación a la casa”, complementa, reconociendo que la sensación de inseguridad por el Covid-19 reinará a todo nivel por largo tiempo y “yo creo que incluso mucha de nuestra gente va a desertar”.

ILUSIONADOS

Pese a las implicancias de la crisis sanitaria, el futbolito senior no pierde la esperanza de volver a la actividad durante el segundo semestre. “Mantenemos la ilusión de jugar, más aún si vemos que ya están partiendo las ligas, el fútbol profesional, aunque es distinto, porque ellos sólo mueven gente joven y están amparados por la ANFP, mientras que en el caso nuestro se trata de trabajadores que hacen deporte en sus ratos libres”.

“Igual es arriesgado el tema, pero no hay apuro. Obvio que la gente quiere jugar, nos llaman, preguntan cuándo… Las ganas están, pero por ahora no se puede. Y si no es antes de noviembre, será hasta el otro año”, expresa Contreras, ratificando que, si finalmente se reanuda el futbolito, la prioridad será completar el Torneo Apertura.