El fútbol podría retornar a mediados de mayo

La ANFP citó ayer a todos los presidentes de clubes de la Primera “A” a una reunión virtual a través de videoconferencia, acomodándose a las medidas restrictivas ante la propagación del coronavirus.

En la asamblea, que duró más de tres horas, se tocaron varios temas relacionados con el futuro de la competición tras la paralización de la actividad por tiempo indefinido, según comunicó esta semana la rectora del fútbol. Una decisión que responde al llamado del gobierno ante la contingencia.

TRES OPCIONES

Respecto al retorno del Campeonato Nacional, la ANFP encomendó al gerente de ligas profesionales, Rodrigo Robles, que determine tres posibles calendarios, siempre considerando el contrato firmado con el CDF y a la situación nacional frente al avance del virus en el país.

De acuerdo a la información entregada por radio ADN, el escenario ideal sería que los entrenamientos se retomen el 1 de mayo y que el fin de semana del 15 al 17 del mismo mes retorne la competencia.

Las otras dos opciones que debe considerar Robles, naturalmente, serían pensando en un retraso más considerable -de dos y tres meses- para el reinicio de las actividades.

CONTRATO

CON EL CDF

Uno de los temas que generan mayor complicación en el ente rector del fútbol nacional es respetar el acuerdo establecido con el Canal del Fútbol.

A pesar de que el contenido del contrato no es de conocimiento público, la ANFP pondrá todos sus esfuerzos para acatar lo acordado con la estación televisiva, por lo que se decidió crear una comisión de trabajo que se enfocará exclusivamente en ese tema.

Cabe mencionar que, en términos generales, la ANFP tiene un compromiso mínimo de programación con el CDF de 30 semanas de partidos, situación que se podría complicar considerablemente si la prohibición de la autoridad para realizar espectáculos deportivos se continúa prolongando en el tiempo.

Como consecuencia, el grupo Turner podría alegar incumplimiento de contrato y con ello los clubes se verían afectados en los montos que cada uno debe recibir por parte del CDF y que, por lo demás, representan su principal fuente de ingreso.

REBAJA DE

SUELDOS

Otro de los asuntos por solucionar es la negociación con el Sifup por los salarios de los jugadores. Si bien, no hay una respuesta clara sobre el futuro de este asunto, todo apunta a que se bajarían los sueldos de los futbolistas ante la emergencia sanitaria que aqueja al país. Para resolver esta situación, la ANFP también creará una comisión de trabajo.

Según ADN, hubo un momento tenso en la reunión cuando el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se molestó con el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, quien en el programa Los Tenores había propuesto la idea de darle “vacaciones de invierno” adelantadas a los jugadores en abril.

“Gamadiel García vive en otra realidad. Hay que explicarle que hay algunos clubes que tenemos riesgo de quiebra…”, afirmó el timonel albo, quien incluso fue más allá. “Si esto sigue así, podría darse que el 60% de los clubes quiebren…”, advirtió.

Otro momento complicado, fue cuando algunos presidentes propusieron derechamente dar por terminado el campeonato y así no seguir pagando sueldos. Sin embargo, la mayoría de los mandatarios se opusieron a esta medida.

CRISIS AZUL

A propósito de los sueldos, radio Cooperativa informó ayer que Universidad de Chile estudia solicitar una rebaja salarial a sus jugadores en estos meses sin actividad.

“El directorio sostuvo una reunión (a través de videoconferencia) este jueves y expresó gran preocupación por las arcas del equipo. Existe una deuda grande, cercana a los 10 millones de dólares, debido a malas gestiones en el pasado, aunque no sólo esa situación merma la economía del club”, comentaron en la emisora.

“Debido a este período de inactividad, la ‘U’ percibe un 40 por ciento menos de los ingresos que recibe normalmente, tanto por la ausencia de recaudación cuando juega de local como por conceptos de patrocinadores (sponsors). El principal motivo para pedir la reducción salarial a los jugadores es para evitar el despido de funcionarios, al igual como está ocurriendo en diversos clubes de Europa”, agregaron.

Recordemos que el primer club en deslizar la posibilidad de rebajar los sueldos de su plantel fue Unión Española. En la misma línea se pronunció Audax Italiano, mientras que para Coquimbo hay que esperar la evolución de los hechos, al tiempo que Iquique considera la opción de rebajar sueldos sólo “como una situación límite”.

Palestino no es partidario de la medida y desde Universidad Católica no ha surgido por ahora una voz oficial al respecto, salvo las palabras del central Tomás Asta-Buruaga, quien ayer comentó que “a nosotros no nos han dicho nada de ese tema ni desde el club ni de la ANFP”.