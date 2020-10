El futbolista de Río Gallegos que estuvo a un paso de la “U”

Durante el pasado fin de semana Leonardo Gil, volante argentino-chileno que en su infancia tuvo vínculos con Puerto Natales y Punta Arenas, reconoció contactos con el cuadro azul, pero se decantó por Vasco da Gama de Brasil privilegiando el tema económico. También ha sonado para la “Roja”.

El futbolista profesional argentino-chileno Leonardo Gil estuvo una vez más a un paso de arribar al fútbol chileno, pero nuevamente primó el tema económico y terminó fichando por Vasco da Gama de Brasil.

Gil, de 29 años (estatura 1,76) es oriundo de Río Gallegos y tiene familiares chilenos, lo que le permitió adquirir la doble nacionalidad, sonando incluso como posible convocado a la “Roja”, primero en la época de Jorge Sampaoli, luego con Juan Antonio Pizzi e incluso el año pasado con Reinaldo Rueda.

OFERTA AZUL

El pasado fin de semana Gil dialogó con el portal redgol.cl y reveló que manejaba dos ofertas concretas para continuar su carrera en el fútbol sudamericano después de desvincularse del club Al-Ittihad de Arabia Saudita. Recordemos que en nuestro país el mercado de pases se reabrirá al cierre de la primera rueda del Torneo Nacional, vale decir, durante la última semana del presente mes.

“Tuve un contacto con el técnico (Hernán Caputto) y con un manager de la ‘U’, y también tengo una oferta de Vasco da Gama. Estoy viendo cuál es la mejor opción. Me gustaría ir a Chile, me encantaría y me abriría la puerta a la Selección, que es un objetivo que tengo. Estando acá en Arabia por ahí se pone difícil, así que yendo a Chile o Brasil se me puede dar esa posibilidad”, comentaba el mediocampista mixto.

TEMA ECONOMICO

“Voy a tomar la mejor decisión económica para mí. Ir a cualquier de las dos ligas estaría bueno, porque son competitivas ambas”, complementaba el jugador santacruceño.

Y la “mejor decisión económica” la encontró en Brasil, pues el propio Al-Ittihad confirmó que se va al Vasco da Gama y lo despidió a través de sus redes sociales. “Gracias Leonardo Gil y buena suerte con el Vasco da Gama”, dice la publicación con un gif donde se ve el logo del elenco de Brasil y la imagen del futbolista que hasta el año pasado brilló con los colores de Rosario Central.

En la nota con red.gol, el futbolista argentino-chileno insistió en su ilusión de defender a la “Roja”, una posibilidad que estuvo especialmente cerca cuando “me contactó Sampaoli y también el coordinador Patricio Jerez para ver cómo estaban mis documentos… Hoy ya tengo mis papeles chilenos así que feliz, ahora a esperar…”.

PRIMEROS PASOS

El zurdo Gil nació el 31 de mayo de 1991 y en Río Gallegos defendió los colores de Ferro y Boxing, antes de saltar al Cai (Comisión de Actividades Infantiles), emblemático club de Comodoro Rivadavia que terminó siendo su trampolín al profesionalismo.

Gracias a su abuela chilena (también tiene tíos y primos en nuestro país) obtuvo la doble nacionalidad. “Viví una parte muy linda de mi infancia en Puerto Natales”, contó en su momento el “Colo” (por Colorado, en alusión a su cabello).

“Cuando chico iba para allá y también a esa linda Zona Franca de Punta Arenas”, recordó en otra oportunidad.

Ya en 2015 se candidateaba para la “Roja”, avisando que “soy un jugador mixto y me destaco por la precisión en las pelotas detenidas. Mi abuela es chilena. Me interesa mucho jugar para Chile y estoy dispuesto para lo que me necesiten”.

Incluso, Reinaldo Rueda, actual DT del seleccionado nacional, tanteó su disposición el año pasado. “Ya con estar en la órbita del técnico para mí es una alegría”, afirmaba Gil en febrero del año pasado.

Su nombre ha sido recurrente para el mercado chileno, pues no es primera vez que la “U” lo contacta. También lo han hecho en otras ocasiones Universidad Católica y Colo Colo. “Son clubes grandes que siempre juegan competencias internacionales. Es una linda vitrina”, comentó Gil en su momento.

TRAYECTORIA

Olimpo de Bahía Blanca (2012-2015), Estudiantes de La Plata (2015-2017), Talleres de Córdoba (2016-2017, a préstamo) y Rosario Central (2017-2019) fueron los clubes que Gil defendió en el fútbol “grande” de Argentina antes de saltar a Arabia Saudita con un contrato por dos años y medio que por estos días acordó interrumpir para retornar al fútbol sudamericano.

Ahora inicia una nueva etapa en el balompié brasileño con la ilusión de llamar la atención de Rueda y ser convocado de una vez por todas a la “Roja”, mientras sigue pendiente la opción de defender los colores de algún club del fútbol chileno.