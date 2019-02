El Manchester con un pie fuera de la Champions

El Manchester United de Alexis Sánchez no pudo ayer ante el París Saint Germain, cayendo inapelablemente por 2-0 en Old Trafford y de paso complicó su clasificación de cara a la vuelta por los octavos de Champions League en París.

Es la primera derrota de Ole Gunnar Solskjaer al mando de los “Diablos Rojos” en un partido que asomaba como favorable para el United, ya que el PSG no contó con Neymar ni con Edinson Cavani, pero en la cancha todo fue distinto.

El conjunto francés fue eficaz y aprovechó sus ocasiones haciendo un gran segundo tiempo, mientras que los ingleses no encontraron nunca los caminos para hacerle daño al arquero Gianluigi Buffon.

ALEXIS INTRASCENDENTE

El delantero chileno entró a los 45’ del primer tiempo por un lesionado Jesse Lingard, pero no gravitó. De hecho tocó el balón contadas veces en la segunda fracción y no encaró ni disparó al arco. Casi no fue asistido por sus compañeros y no recupera su nivel.

En el complemento el PSG sacó a relucir todo su poder, con gran actuación de Angel Di María y Kylian Mbappé el conjunto galo hizo mucho daño.

Un centro del argentino impactado por Presnel Kimpembe decretó el 1-0 y otra gran habilitación del trasandino logró que Mbappé pusiera el 2-0 final.

Más se complicó el United tras la expulsión por doble amarilla de su figura Pogba. Una dura baja para Solskjaer pensando en el partido de vuelta que se jugará el 6 de marzo, donde los “Diablos Rojos” tendrán una difícil tarea para dar vuelta el resultado.

TRIUNFO DE LA ROMA

En el otro compromiso de ayer, la Roma le ganó al Porto por 2-1 en el estadio Olímpico de la capital italiana, en un duelo que continúa absolutamente abierto.

El encuentro no tuvo un dominador absoluto y ninguno de los dos equipos logró plasmar una idea clara de juego, sin embargo, los locales aprovecharon sus oportunidades para volcar el resultado a su favor.

Lo mejor se vivió en la segunda etapa, donde la Roma salió en busca del triunfo y se reencontró con el balón, situación que le permitió tener mayor cantidad de ocasiones en la portería visitante.

Zaniolo (65’) abrió la cuenta tras recibir el balón en el área y definir cruzado, batiendo a Casillas.

La segunda anotación también fue del joven jugador a los 76’, luego de un remate de Dzeko que dio en el palo y el rebote le quedó al futbolista de apenas 19 años, quien definió sin portero desatando la alegría en Italia. El descuento de los visitantes fue de Adrián López (79’).

La vuelta de estos octavos de final será también el 6 de marzo en el estadio Do Dragao de Portugal.

PROGRAMACION

Hoy:

17 horas: Tottenham – Dortmund.

17 horas: Ajax – Real Madrid.