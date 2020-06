El “Matador” derribó los dos grandes mitos de su carrera

La carrera de Marcelo Salas estuvo marcada por varios mitos, pero el propio ex goleador de Universidad de Chile y de la “Roja” se encargó de asegurar que son falsos.

En conversación con Catenaccio Sports, el “Matador” se refirió a los rumores sobre si se probó en Colo Colo antes de llegar a la “U” y si en realidad se llevaba mal con Iván Zamorano. También se refirió a Marcelo Bielsa, apuntado por algunos como el culpable de su retiro de la “Roja”.

Respecto a Colo Colo, el otrora delantero sostuvo: “Cuando llego a Santiago me consiguen para probarme en la ‘U’, y si no quedaba, en Palestino. Teníamos un compañero de Temuco que se vino a probar a Santiago. Se llama Víctor Sanhueza. Como los dos éramos de Temuco, lo fui a ver y quizás me vieron en el estadio Monumental y pensaron que había ido (a una prueba). Después empezó a correr la voz de que no quedé. Pero yo nunca me probé en Colo Colo, eso es un mito”.

DUPLA “SA-ZA”

En cuanto a una supuesta mala relación con Zamorano, con quien formó una cadena de éxitos y la histórica dupla “Sa-Za” en la “Roja”, expresó: “No nos llevábamos pésimo, sólo que no compartíamos más allá del entrenamiento. Con Iván hasta el día de hoy tengo una muy buena relación, pero mi grupo eran (Sebastián) Rozental, (Esteban) Valencia, los más chicos”.

“Me invitaron a la despedida de ‘Rafa’ Márquez en México, Iván también estuvo invitado y nos encontramos allá. Jugamos juntos. Ahí me encontré también con Sorín, Saviola, Juan Pablo Angel…”, añadió.

“LOCO” BIELSA

Por último, Salas aclaró: “Bielsa no me invitó a retirarme. Yo venía en un período de mi carrera en la Selección y en la ‘U’ muy agotado mentalmente y en la parte física. Me infiltraba la rodilla, el tobillo para jugar. Los últimos partidos en la Selección los jugué a media máquina, faltaba un año y medio para el Mundial y después de Uruguay y Paraguay venían Bolivia y Venezuela, veinte días afuera y dije ‘ya no doy más’…”.

“Hablé con el ‘Toto’ Berizzo (ayudante del ‘Loco’ en ese momento) y le dije que no estoy, que me retiro a fin de año, que no me llamen. Quizás (si la preparación era) en Santiago, la hubiera hecho. Pero veinte días para ir a jugar con Bolivia y Venezuela era muy complicado. Y después a fin de año me retiré”, completó el “Matador”.