El “once” que prepara Rueda ante Honduras

Su segundo entrenamiento en suelo hondureño cumplió ayer la Selección Chilena de cara al amistoso programado para mañana en San Pedro Sula contra el combinado local (22,30 horas, de nuestro país).

Durante la jornada, el técnico Reinaldo Rueda ensayó una inédita apuesta ofensiva, encabezada por Eduardo Vargas (Tigres de México)

El colombiano probó por las bandas con los delanteros Jean Meneses (León de México) y Christian Bravo (Montevideo Wanderers de Uruguay), a la ves que dispuso un mediocampo formado por Claudio Baeza, Charles Aránguiz y César Pinares, repitiendo en esa zona los mismos nombres que arrancaron en el amistoso del pasado jueves contra Argentina en Los Angeles (0-0).

Al parecer, Claudio Bravo se mantendrá en el arco y la zaga tendría nuevamente a Oscar Opazo, Paulo Díaz, Sebastián Vegas y Alfonso Parot.

El dibujo tentativo quedaría así: Claudio Bravo; Opazo, Díaz, Vegas, Parot; Baeza, Aránguiz; Pinares; Christian Bravo, Vargas y Meneses.

PAROT Y “BOSE”

Parot fue uno de los encargados de atender a la prensa en la jornada dominical y fue consultado si se siente el reemplazante de Jean Beausejour, quien -recordemos- dijo adiós a la “Roja” tras la Copa América de Brasil.

“La huella de Beausejour es grande obviamente. Logró muchas cosas y siempre a gran nivel. Dejó la vara muy alta, pero sólo hay que aprender de él y sacar las cosas en limpio, tratando de hacer lo mismo, aunque va a estar difícil”, comentó.

“Obviamente, hoy se ve que el lateral es más ofensivo. Sin embargo, a mí desde chico me dijeron que primero se defiende y después se ataca. Sé que debo mejorar ese aspecto y proyectarme mucho más”, agregó.

También estuvo en la conferencia Baeza. “Me he sentido muy cómodo, es mi segunda convocatoria y hace un par de años atrás no pude debutar. Estoy muy contento, mis compañeros me recibieron de muy buena manera y el cuerpo técnico también”, sostuvo el volante.

“Creo que tuve un buen debut ante un rival muy duro como es Argentina. Ahora a seguir trabajando para estar en nuevas nóminas”, agregó.

PROXIMOS

RIVALES

Mientras tanto, las selecciones de Paraguay y Perú asoman como rivales de la “Roja” para los amistosos de la doble “Fecha Fifa” de noviembre.

La ANFP ya tendría cerrado los compromisos, que se jugarían el 15 ante los «guaraníes» en nuestro país y el 19 en Lima contra los incaicos.

Eso sí, el partido contra Paraguay se trasladaría a Concepción o Antofagasta ante la imposibilidad de ocupar el estadio Nacional por los preparativos para la finalísima de la Copa Libertadores que este año tendrá partido único y Santiago fue la sede designada.

La rectora del fútbol trabaja por estos días en agendar amistosos para las “Fechas Fifa” del 11 y 15 de octubre. Por ahora, suenan Colombia y alguna selección asiática, encuentros que se jugarían en suelo europeo.