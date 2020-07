El proyecto de Leumag con miras a su debut en el handbol federado

Mientras el handbol, como todas las disciplinas, esperan el vamos de las autoridades para poder entrenar y -en lo posible- competir si la pandemia baja la guardia, el Liceo Experimental Umag ya planifica lo que será su debut a nivel federado.

La rama de handbol del Leumag se incorporó a la denominada Asociación Regional de Handball de Magallanes, que a su vez se constituyó en mayo de 2019 cobijando también a los clubes Balonmano Punta Arenas, Geopark, Handball Austral y Natalinos de Puerto Natales.

La idea es retomar las competencias tradicionales con representatividad de clubes, un trabajo paralelo al desarrollo que ha registrado el handbol escolar de nuestra región durante los últimos años.

TORNEOS

El enfoque apunta a organizar torneos federados para aglutinar el esfuerzo independiente de los clubes, todo con el objetivo de fomentar y proyectar esta disciplina como ocurrió con éxito durante la década del ‘80 hasta mediados de los ‘90.

Lo expresó en su momento Mauricio González Mella, presidente del handbol puntarenense, al manifestar que se pretende “sacar un campeón adulto local para competir en el Zonal Sur y eventualmente en la Final Nacional 2020”. Es decir, pasear la bandera magallánica más allá de nuestra región es también uno de los objetivos.

Claro está. Todo depende de la contingencia a raíz del Covid-19 y sus restricciones. Por eso aún no hay fechas concretas para entrenamientos ni menos competencias, pero en medio de la desescalada del coronavirus que ya presentan regiones como Aysén y Los Ríos, prende la ilusión de tener algo de actividad durante el último trimestre del año.

LEUMAG

Iván Barrera, profesor de educación física y técnico de handbol, tiene vasta experiencia en esta disciplina con importantes logros a nivel escolar, entre los que destacan dos vicecampeonatos nacionales escolares a nivel sub-14 con Leumag (2012 y 2018), además de los títulos chilenos logrados en 2010 junto al entrenador Javier Cárdenas al frente de San José y en 2017 con Fredy Pérez dirigiendo al Experimental.

Barrera continúa hoy al frente del Leumag encabezando un proceso global en las categorías menores, cadetes, juveniles y todo competidor, esta última de cara a la actividad federada que se avecina. “Hay mucho interés. Ya tenemos una base importante con más del 90 por ciento de jugadores que son ex alumnos míos, más los juveniles que hay en el liceo. Incluso, recientemente me llamó un chico que quiere integrarse y que está fichado por otro club pero no venía jugando. En ese sentido, nuestra idea no es despotenciar a los otros clubes, porque eso no ayuda a la competencia y el crecimiento”, comentó Barrera.

ENTRENAMIENTOS

El “profe” no habla por ahora de fechas para un eventual inicio de actividades. “Estamos esperando, tenemos un grupo de Whatsapp y planteamos que la idea es que, cuando autoricen, nos podamos juntar una vez a la semana. Después, en la medida que pase el tiempo, iremos planificando con mayor intensidad. Primero apuntamos a un plano más bien recreativo para entusiasmar a la gente”.

Barrera agregó que esta ventana de handbol federado que se abre ha tenido muy buena recepción. “Se han sumado algunos muchachos que están en la universidad, otros que ya terminaron sus carreras, son profesionales, están casados, son papás. Entonces por eso queremos partir entrenando de a poco, porque sabemos que también es complicado juntar a la gente debido a sus compromisos personales. En las primeras conversaciones han salido un montón de historias, recordando viajes de cuando eran más chicos, están todos motivados y les gusta mucho la idea de volver a juntarnos”, complementó el técnico, resaltando que de forma paralela continuarán trabajando con el semillero del Liceo Experimental para nutrir al primer equipo.

LOS TECNICOS

El cuerpo técnico de Leumag también está integrado por Milton Pérez en varones y Fredy Pérez en damas, quienes llevan varios años trabajando codo a codo con Barrera. “Hemos andado bastante bien en diferentes realidades. Lo que pasa es que cuando Magallanes viaja a Nacionales somos respetados porque siempre estamos peleando entre los cuatro primeros y esperamos seguir así”, finalizó.