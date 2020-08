El PSG y el Bayern definen quién es el mejor de Europa

Hoy, a las 16 horas de Magallanes, se disputará en Lisboa la final de la Champions League que definirá al mejor club de Europa donde se enfrentarán el Paris Saint Germain de Francia con el Bayern Munich de Alemania.

Ambos equipos vienen de grandes actuaciones en cuartos de final y semifinal, logrando el Bayern golear 8-2 al Barcelona en “cuartos” e imponerse por 3-0 al Lyon en la semifinal, mientras que el PSG derrotó 2-1 al Atalanta y por 3-0 al Leipzig, demostrando ambos planteles un gran poder goleador.

En la previa el técnico del Bayern, Hans-Dieter Flick, declaró a los medios antes del partido que “la presión alta ha sido nuestra garantía de éxito, así que no la cambiaremos demasiado. Como resultado de la presión alta, cerramos los espacios del oponente, pero dejamos mucho lugar a nuestras espaldas”.

Por eso, de cara al partido lo que más le preocupa es la velocidad de Kylian Mbappé y Neymar, “es importante que encontremos los caminos para pasar la pelota. Que no dejemos espacios libres y que no permitamos que nos ataquen. Sabemos, por supuesto, que ellos tienen jugadores muy rápidos”.

Sobre quienes podrían ingresar desde el inicio, Flick indicó: “esperaremos al entrenamiento de hoy (ayer). Iván (Perisic), Philippe (Coutinho) y Kingsley (Coman) hicieron muy bien su trabajo y demostraron cuán importantes son. Mañana (hoy) tendremos el tercer partido en una semana y, por supuesto, hay que prestar atención a las fuerzas”.

Sobre el PSG, el bávaro opinó que se trata de “un conjunto top, con mucha velocidad en la cancha y muy buenos jugadores. No sólo en el ataque, sino especialmente en la defensa con Thiago Silva y Marquinhos. Sólo les convirtieron cinco goles en la Champions League, por lo que no solamente el ataque, sino también la defensa les funciona”.

KYLIAN MBAPPE

Por el otro lado, el delantero Kylian Mbappé también respondió preguntas en la previa de la gran final y, acostumbrado a citas importantes, definió este partido con una frase particular: “Quiero hacer historia para mi país. ¿Si el PSG es un grande de Europa? Tenemos la oportunidad de entrar en ese grupo”, resaltó el ex-Mónaco.

“Siempre dije que quería hacer historia en el PSG. Mañana (hoy) es una nueva oportunidad. Precisamente por eso vine aquí. Desde mi llegada en 2017 hemos tenido varias decepciones. Estamos en la final. No me rendí, no nos rendimos. Sería una gran recompensa ganar la Champions con un club francés”.

Sobre su ritual previo al compromiso señaló que “realmente me concentro en el último momento porque creo que no es necesario que te concentres demasiado pronto. No tengo un ritual en particular. Me gusta estar con mis amigos, con el grupo, haciendo pequeñas bromas antes de entrar al juego”.

Respecto a su lesión acotó que “cuantos más días pasan, mejor me siento. Jugar la semifinal me hizo sentir bien. Los jugadores estamos detrás del entrenador. He leído muchas cosas como que no controlaba su vestuario, no sabía cómo lidiar con los egos. Es una temporada extraordinaria, la mejor. Por supuesto, hubo altibajos pero le pasa a cualquier técnico”.