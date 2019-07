El récord de Salas: 17 expulsiones como técnico

Colo Colo sorteó con éxito la llave de octavos de final con un doble 3-0 sobre Barnechea y se metió de manera contundente en los “cuartos” de la Copa Chile.

En lo futbolístico, la revancha del domingo pasado dejó buenas sensaciones, pero lo que hizo ruido fue la expulsión de Mario Salas, quien ensayó un mea culpa tras el pitazo final. “La tarjeta se mostró de buena forma. No digo garabatos generalmente, a los árbitros no los trato mal, pero reclamé en forma airada y por eso me expulsó. Es una situación que, más que el árbitro, la tengo que controlar yo”, reconocía el DT albo, justificando la roja que le mostró el juez José Cabero.

INFORME

Ayer se conoció el contenido del informe arbitral. El detalle apunta que en el minuto 33 el “Comandante” fue expulsado por gritarle a Cabero que “Estai’ cobrando puras weas (sic)”, según se consigna textualmente en el documento.

El tribunal de disciplina de la ANFP, que sesiona los martes de cada semana, deberá determinar el castigo que impondrá al entrenador de Colo Colo.

A priori, Salas no podrá dirigir en el encuentro de ida ante Everton por los cuartos de final de la Copa Chile.

17 ROJAS

Con la tarjeta que recibió ante Barnechea, Salas llegó a las 17 expulsiones como entrenador, superando incluso la cantidad de veces que tuvo que abandonar la cancha por cartulinas rojas en su época de jugador.

En la banca, 14 de las 17 expulsiones fueron en el fútbol chileno: 10 por Universidad Católica, 3 en Huachipato y 1 en Colo Colo.

Además, fue echado 2 veces en Sporting Cristal de Perú y 1 cuando dirigió a la Selección Chilena Sub-20 en 2013. Todo, en menos de 10 años de carrera.

Previamente, en su etapa de futbolista, Salas hizo honor a su condición de rudo mediocampista de corte, clásico volante “tapón”, sufriendo 16 tarjetas rojas en 14 años de profesionalismo: 4 en Unión Española, 3 en Colo Colo y Palestino; y 2 en Santiago Morning, Wanderers y Everton.

A modo de dato complementario, Salas tuvo sus orígenes en el rugby, siendo incluso seleccionado chileno juvenil en el Sudamericano de Mendoza en 1986.

CASO MORALES

Siempre en torno a Colo Colo, pero en un ámbito más relacionado con el mercado de pases, el representante del delantero Iván Morales, reveló que un grupo inversor quiso llevarse al juvenil a Sporting Gijón, pero Marcelo Espina, director deportivo de Blanco y Negro, rechazó su partida.

“Hicimos una propuesta concreta de un grupo inversor español que quería comprarlo, pero Colo Colo nos comunicó que no era el momento para que el jugador saliera”, contó Juan Cruz Oller, acotando que, por otro lado, “había una distancia entre la oferta final de este grupo inversor y lo que quería el club”.

Morales fue blindado el pasado domingo por el propio Aníbal Mosa, presidente de ByN, algo que el agente valoró. “Ningún jugador que está en Colo Colo puede sentirse disconforme. Está en el grupo de los diez clubes más importantes de Sudamérica. A Iván le han mejorado el contrato, debe ser uno de los jugadores jóvenes más caros del país, El club ha mostrado respeto por la proyección del jugador”, comentó el agente.

Asimismo, dijo que en su momento también hubo interés de Newell’s y San Lorenzo por Morales, “pero Espina fue muy claro y dijo que un préstamo no… Incluso, fue observado por River en el Sudamericano de enero”.

El delantero cumplirá 20 años el próximo lunes 29 y su cláusula de salida asciende a 5 millones de euros.