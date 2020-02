“El reemplazante de Salas no está en el fútbol nacional”

El vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, Harold Mayne Nicholls, dijo en conferencia de prensa que esperan contratar lo antes posible al reemplazante del despedido Mario Salas

“Marcelo Espina no ha dejado de trabajar desde que esto se hizo público. Tiene un sinnúmero de alternativas para contratar el técnico, la idea es que vamos a Bolivia con nuevo entrenador para el partido con Wilstermann. No queremos quedarnos sólo en un gran nombre, queremos un gran técnico. El reemplazante de Salas no está en Chile, no está en el torneo local”, afirmó el dirigente.

“El perfil del nuevo técnico es que tenga experiencia a nivel nacional e internacional, que tenga mucho carácter y que tenga el fútbol que gusta a los hinchas, ofensivo, pero sin ser irresponsable, algo muy similar a lo que teníamos, pero que no tuvo su concordancia en los resultados. Hasta ahora en el fútbol chileno no hemos encontrado ese nombre”.

Con respecto a la parte económica, considera que no será un problema, ya que apela al ingenio para generar recursos en caso que el elegido sea un nombre de peso y con un sueldo alto, tal como ocurrió con Marcelo Bielsa cuando logró su fichaje para la selección chilena.

“Esto nunca estuvo contemplado o pensado, debemos ser capaces de atraer un mayor presupuesto para el club. El nombre del nuevo director técnico puede que en lo económico nos frene, o puede ser un impulso por todo lo que pueda generar. Son muy pocos los técnicos que a nivel sudamericano le digan que no a Colo Colo, por el solo hecho de ser Colo Colo y lo fuerte que es en el país, puede seducir al nuevo entrenador”.

Con respecto a Claudio Borghi, dijo que “es un gran nombre, reúne todas las características, pero tanto él como todos los otros nombres dependen de la evaluación del gerente técnico y lo que se decida en el directorio”.