El refuerzo de Colo Colo por el que River pagó US$3 millones

El mediocampista argentino Iván Rossi fue presentado ayer en el Monumental como refuerzo de Colo Colo.

De 25 años (estatura 1,83), el oriundo de Buenos Aires llega a préstamo desde el actual campeón de la Copa Libertadores, River Plate, cuyo técnico Marcelo Gallardo no lo consideró para la temporada 2019-2020.

“Agradecido de llegar al equipo más grande de Chile. Hablé con varias personas, todos me dijeron lo que significa Colo Colo y lo estoy viviendo. Además es importante la seguridad con que se vive en este país”, partió comentando el zurdo que fichó a mediados de 2016 por River, club que pagó 3 millones de dólares por su carta a Banfield.

Después de no tener continuidad en el elenco “millonario” partió a préstamo a Huracán, donde tampoco pudo ganarse un puesto la temporada pasada.

Tras retornar al club de la “banda sangre”, el volante no logró convencer al “Muñeco” en la última pretemporada y por ello no dudó en plantear su salida apenas surgió la posibilidad de fichar en Colo Colo.

PRESION

Junto con expresar que, si el técnico Mario Salas lo decide, está disponible para jugar de inmediato, Rossi comentó que “en un grande las presiones siempre van a estar, pero hay que manejarlo con tranquilidad para sacarlo adelante… Estoy acostumbrado porque River siempre juega con cancha llena”.

“Llego bien, tuve un año muy bueno, pero a nadie le gusta que el técnico no te tenga en consideración, aunque ya lo tenía asimilado desde el año pasado. Pasa que, al volver del préstamo a River, (Marcelo) Gallardo me dijo que no estaba en los planes, entonces me quedé entrenando con los más chicos, esperando que salga una opción y cuando se dio lo de Colo Colo, no lo dudé”, agregó.

CARACTERISTICAS

Rossi destacó que “mi fuerte es el pase en la salida, el primer toque y por eso me siento más cómodo jugando de ‘5’ (‘6’ en Chile)”.

Sobre sus referentes en el puesto sostuvo que “miro jugadores en mi posición y el más parecido en River es ‘Leo’ Ponzio, quien es el más defensivo. Del exterior veo a Casemiro, Kroos y Busquets. De ellos trato de imitar algunas cosas”.

El volante argentino sorprendió al manifestar que “me encanta jugar a la pelota, pero no soy un apasionado… Lo tomo como un trabajo, con la mayor responsabilidad, pero no es algo en que esté pensando todo el día. Me encanta y por eso me dedico a esto, sin embargo no es más que eso”.

¿MAS REFUERZOS?

Sobre la posibilidad de hacer más contrataciones, el gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, se refirió a dos nombres: Leonardo Valencia y Brayan Rabello. Además dijo que lo de Leonardo Gil (Rosario Central) “sólo fue un sondeo, ni siquiera una negociación”.

“La opción de Valencia es remota… La principal necesidad era la de un volante de contención, lo que más nos urgía. Rabello fue ofrecido, pero no puedo explayarme mucho más… La decisión de contratar un futbolista no es de un momento a otro. El análisis es bastante exhaustivo y uno trata de achicar el margen de error”, apuntó el personero, complementando que “en principio no tenemos conversaciones con otros jugadores, no hemos levantado el teléfono para contratar a nadie más”.