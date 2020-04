El retorno a los entrenamientos toma forma

Futbol, Union Espanola vs Huachipato Octava fecha, primera rueda Campeonato 2020. El jugador de Union Espanola Palacios, centro, convierte un gol contra Huachipato durante el partido de primera division realizado en el estadio Santa Laura de Santiago, Chile. 15/03/2020 Martin Thomas/Photosport Football, Union Espanola vs Huachipato Eighth date Championship 2020. Union Espanola's player Palacios, center, scores against Huachipato during the first division football match held at the Santta Laura stadium in Santiago, Chile. 15/03/2020 Martin Thomas/Photosport