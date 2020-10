El “Robo Centenario” dio la vuelta al mundo

Chile pidió videos y audios del Var

La prensa mundial hizo eco de la agónica derrota de Chile ante Uruguay (1-2) en el estadio Centenario, comentando que fue gatillada en buena parte por el discreto desempeño del árbitro paraguayo Eber Aquino en complicidad con el Var.

En Argentina, apuntaron que Uruguay ganó sobre la hora y que el encuentro tuvo un final “eléctrico”, tal como publicó el diario Olé, porque el referí “necesitó la ayuda del Var cuando un lanzamiento del ingresado Dávila encontró la mano de Coates. El juez vio que los brazos del defensor estaban caídos al lado del cuerpo y no sancionó el penal”. Además, el diario bonaerense aseguró que “Chile mereció más”.

En Sport, medio catalán partidario del Barcelona, tituló “Chile estalla por penal no pitado ante Uruguay” y recordó que el partido “pudo tener un signo distinto de haber cobrado el colegiado una mano de Sebastián Coates sobre el final con el marcador 1-1”.

Marca de Madrid, por su parte, aludió al fuerte reclamo de Iván Zamorano vía redes sociales en una nota en que también consignaron que “el árbitro y el Var no consideraron pena máxima la mano de Coates en el área”.

En tanto, Globo Esporte de Brasil reparó que la pena máxima no sancionada a favor de Chile fue “semejante al del primer penal (otorgado a Uruguay y convertido por Luis Suárez), pero no tuvo revisión (del árbitro en pantalla al borde de la cancha)”.

CHILAVERT DURO

El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert también salió al paso de la polémica. “Una vergüenza como manejan el Var para beneficio de los amigos de Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol), escribió en su cuenta de Twitter, en respuesta a un video en el cual queda en evidencia la mano de Sebastián Coates que el juez Eber Aquino desestimó.

“Así matan el fútbol, era penal para Chile”, remató el ex meta.

AUDIOS Y VIDEOS

Mientras tanto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, adelantó que la Conmebol accedió a entregar los audios y videos del Var en la polémica jugada. “Estamos siguiendo todos los estatutos de Fifa y Conmebol para solicitar los audios. Ya tuve esta mañana (ayer) una conversación con el presidente Domínguez, quien mostró la mejor disposición para ayudar y esclarecer la situación con la petición nuestra de los audios y las imágenes que fueron procesadas en el Var durante esa acción que fue muy conflictiva y que aparentemente era una mano sancionable”, comentó Milad.

“Lamentablemente, los resultados no se pueden cambiar, pero debemos apelar a que no se vuelva repetir. Por eso hay que tener los antecedentes de la comunicación con el Var, y ver si hubo caso omiso del árbitro hacia el Var, o si el Var no tenía las imágenes que vimos todos”, añadió.

“El presidente Domínguez me adelantó que la próxima semana tendremos los audios y los videos que fueron procesados durante el partido para realizar un análisis también con la transparencia que la Conmebol ha mostrado. Le agradezco al presidente porque estaba fuera de Paraguay en una situación médica y, aún así, me dio todo el apoyo y el respaldo para que tengamos esa información en Chile”, complementó Milad.

Sobre una eventual solicitud de castigo al árbitro Aquino, Milad explicó que “nosotros no ponemos las sanciones. Hay comisiones arbitrales en Conmebol y ellos tendrán que realizar las evaluaciones correspondientes, y a ellos les corresponden esas sanciones. No queremos que se repitan estas situaciones porque enlodan al Var, que llegó como un agente objetivo para poner justicia en el fútbol”.

LLEGO ISLA

En otro plano, Mauricio Isla arribó durante la tarde de ayer a nuestro país para sumarse a la “Roja” de cara a la segunda fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

El lateral derecho, quien viajó directamente desde Brasil, llegó al Aeropuerto Internacional de Santiago y evitó el diálogo con la prensa.

Recordar que Isla no estuvo presente en Montevideo debido a los protocolos sanitarios que impidieron su entrada al país “oriental”, pues hasta hace poco el “Huaso” estuvo contagiado de Covid-19.

Por su parte, el plantel retornó ayer desde la capital uruguaya y hoy comenzará a planificar el choque de este martes 13 contra Colombia en el estadio Nacional, a partir de las 21,30 horas.