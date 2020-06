El temor de Marcelo Bielsa: “Ojalá la industria del fútbol no descubra que puede prescindir de los espectadores”

Marcelo Bielsa está extrañando a los hinchas como nunca en su vida. El “Loco” pelea el ascenso a la Premier League con el Leeds United y esperaba contar con su apoyo en la cancha, pero la situación del coronavirus ha obligado a jugar los encuentros sin público.

“Sinceramente no recuerdo haber pasado por una situación de este tipo de jugar sin público. Sería injusto no valorar lo que el aficionado representa para cada equipo, sobre todo para un equipo como Leeds. Los hinchas tienen un fuerte impacto”, subrayó el entrenador argentino.

Acto seguido reflexionó: “Mi deseo es que ojalá la industria del fútbol no descubra que puede prescindir de los espectadores…”. Sus palabras apuntan al hecho de que con los dineros de la TV y los auspiciadores el fútbol ha dado señales de sobrevivencia sin público en los estadios en medio de la pandemia.

Eso sí, Bielsa dejó claro que no es una excusa para bajar los brazos ni hacer un mal juego. “De todos modos no es un motivo de justificación para no rendir como debemos”, enfatizó el ex técnico de la “Roja”.