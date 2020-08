El US Open se queda sin figuras

Después de cinco meses con el tenis paralizado a raíz del coronavirus, cada vez queda menos para que regrese el circuito en Estados Unidos.

Sin embargo, el retorno ha estado muy criticado y en duda debido a la compleja situación sanitaria que hay en el país norteamericano.

De hecho, este escenario de incertidumbre ha provocado que para el US Open, Grand Slam que se juega en Nueva York y que comienza el 31 de agosto, muchos jugadores se hayan restado de participar.

La lista de bajas es importante. Rafael Nadal (2° ATP), Gael Monfils (9°), Fabio Fognini (11°), Stan Wawrinka (17°), Nick Kyrgios (40°), Jo-Wilfred Tsonga (49°), Lucas Pouille (58°) y Pierre-Hugues Herbert (71°) no irán a EE.UU. por la pandemia. Y a ellos se suma Roger Federer (4°), quien no estará porque se recupera de una lesión.

Estas son bajas muy sensibles. Incluso, Cristian Garin, 18º del Ranking ATP, se vio “beneficiado” por la fuga de figuras y por el momento es el sembrado número 13 del US Open. “Por mi parte, no me sorprendería si se cancela el US Open faltando muy poco para jugar. Me hubiese gustado que jueguen todos, pero se entiende que algunos no quieran venir, yo estoy pensando en que sí se jugará y me preparo al 100 por ciento”, comentó “Gago” durante esta semana en ESPN.

Ahora sólo resta esperar para ver qué ocurrirá y si se siguen bajando jugadores, un tema que también está afectando a la competencia femenina.

Mientras tanto, el circuito debería reanudarse una semana antes en el Masters 1.000 de Cincinnati (desde el 22 de agosto), torneo que será la prueba de fuego para ver si el tenis está en condiciones de reinventarse.