Elogios de Alexis para el “Rey”: “Hoy es difícil encontrar un jugador como Vidal”

Alexis Sánchez elogió a su compañero Arturo Vidal, reciente fichaje de Inter de Milán, asegurando que es un jugador que escasea en el fútbol mundial. Además, aseguró que se siente en un gran estado para afrontar la temporada.

“Todo el mundo conoce a Vidal, yo lo conozco desde hace 15 años y hemos jugado mucho juntos. Es un jugador que entiende mucho de fútbol y encontrar un jugador como él es difícil hoy en día. Sabe cuándo pasar el balón y tiene una visión de 360 grados del juego”, dijo en entrevista concedida a Sky Sports.

“EN FORMA”

En cuanto a su nivel esta temporada, declaró que “me siento en forma, soy un jugador que cuanto más juego, mejor, en todos los sentidos, tanto para marcar goles como para asistencias. Estoy muy feliz porque quiero jugar y también estoy feliz por mis compañeros porque nos va bien”.

“Me gusta lo que hago, me encanta mi trabajo que es el fútbol, toda mi vida he jugado al fútbol y estoy feliz de sentirme bien ahora. Cuando llegué a Inter me encontré con un entrenador que nunca te deja renunciar, que siempre está ahí y con jugadores que quieren aprender y ganar algo. Se ha creado una familia con todos los que trabajan aquí y esa es la belleza del club”, agregó.

MESURA

Sobre las proyecciones para la temporada, Alexis apuntó que “es muy pronto para hablar del ‘Scudetto’, ahora tenemos que jugar y mejorar para ser más decididos. No tenemos que relajarnos, pero tenemos que estar siempre atentos queriendo ganar cada juego, ya sea fácil o difícil”.

Finalmente elogió a sus compañeros de ataque en Inter. “Lautaro (Martínez) y (Romelu) Lukaku son dos jugadores increíbles. Tienen diferentes cualidades, como todos los atacantes. Tienen el deseo de marcar goles todo el tiempo y para un jugador que juega en ataque tiene que ser así”, cerró.

TERCERA FECHA

Inter enfrentará mañana como visita a la Lazio (transmite ESPN 2) en el marco de la tercera fecha de la Liga Italiana, cuyo panorama es el siguiente (horarios de Chile):

Ayer

Fiorentina 1 – Sampdoria 2.

Hoy

10,00: Sassuolo – Crotone.

15,45: Udinese – Roma.

Génova – Torino (aplazado).

Mañana

7,30: Atalanta – Cagliari.

10,00: Benevento – Bologna.

10,00: Lazio – Inter.

10,00: Parma – Verona.

13,00: Milan -Spezia.

15,45: Juventus – Nápoles.

POSICIONES

1.- Nápoles, Atalanta, Inter, Milan y Verona 6 puntos.

6.- Sassuolo y Juventus 4.

8.- Bologna, Lazio, Spezia, Benevento, Génova, Fiorentina y Sampdoria 3.

15.- Roma y Cagliari 1.

17.- Udinese, Parma, Torino y Crotone 0.