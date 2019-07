“En un par de años voy a volver a Católica”

Visitas ilustres ha tenido San Carlos de Apoquindo en las últimas horas. Ayer fue el central Guillermo Maripán, seleccionado chileno formado en la cantera franjeada, y la noche del martes estuvo nada menos que el capitán de la “Roja”, Gary Medel, otro cruzado de tomo y lomo.

El “Pitbull” presenció el partido entre la UC y La Serena por Copa Chile, que a la postre ganaron los universitarios por penales para clasificar a octavos de final. “Obviamente espero volver algún día. Bueno, no espero, yo creo que voy a volver en un par de años y ojalá puedan recibirme con ese cariño que me dan en el día a día. Me siento muy feliz por eso, así que espero que me apoyen y sigan viendo mi carrera”, dijo al sitio oficial de la UC.

Medel cumplirá 32 años el próximo 3 de agosto y le queda una temporada más de contrato con el Besiktas de Turquía.

LA “ROJA”

Respecto a la Selección y su paso por la Copa América de Brasil, Medel comentó que “fue un logro grande llegar hasta las semifinales pero el objetivo de nosotros obviamente no era quedar cuartos”.

“Queríamos ir por el título, aunque era algo muy difícil. De hecho, casi ninguna Selección ha logrado un tricampeonato. Pero hay que seguir, la vida continúa y ahora a relajarse en vacaciones estar con la familia, disfrutarlos y lo que viene que sea lo mejor”, finalizó.

Ayer visitó San Carlos otro central de la “Roja”, Guillermo Maripán, lo que fue destacado por Cruzados en su página oficial. “¡Aguante ‘Memo’ y que sigan tus éxitos en el fútbol!”, escribió el club en las redes sociales. El zaguero del Alavés de España permanecerá también de vacaciones en el país.