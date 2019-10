Endler culpa a esposa de Letelier

La portera y capitana nacional Christiane Endler aclaró que la Selección Chilena femenina se encuentra unida pese a la acusación contra su técnico José Letelier por una supuesta “conducta inadecuada” hacia una jugadora nacional durante el reciente Mundial de Francia.

“Quiero dejar en claro que nunca he tenido ni he visto una actitud ina-decuada del entrenador hacia ninguna jugadora. El grupo está súper bien, nosotras estamos al tanto de lo que ocurrió. No fue una denuncia y quiero dejar en claro que no se habla de abuso”, partió aclarando la portera del PSG francés.

¿POR CELOS?

“De hecho, creo que no son actitudes de parte del entrenador, como se dio a entender. Fueron unos mensajes de la esposa del entrenador a una de las jugadoras, totalmente desafortunados”, explicó Endler, dejando entrever que se trataría de supuestos celos a raíz de una fotografía en ningún caso comprometedora.

“Yo estaba al tanto de eso en el Mundial, lo conversamos con las personas adecuadas como creía que se debía hacer, lo arreglamos y ahí quedó”, agregó la capitana, lamentando que el tema se haya hecho público y confirmando que existe una investigación en curso de parte de agentes externos a la ANFP.

La “Roja” se alista para dos amistosos contra Uruguay, este domingo y el martes 8 en Rancagua.