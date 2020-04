Equipo de competición del Club Andino Pese al coronavirus y la ausencia de nieve, el esquí se ilusiona con asistir al Nacional Infantil

Con la pandemia del Covid-19 impidiendo el desarrollo de todas las actividades deportivas y sociales, el esquí magallánico también se encuentra atrapado en la inercia global, a la espera de que la crisis sanitaria baje la guardia.

Un problema que se suma a la ausencia de nieve y a la imposibilidad de dar inicio a la temporada 2020 con trabajos físicos, como habitualmente ocurría cada año en abril.

Silvana Camelio, entrenadora del equipo de competición del Club Andino de Punta Arenas junto a Víctor Moraga, se resigna por un lado a este presente marcado por la inactividad deportiva y subraya que la prioridad es “cuidarnos todos”, pero también deja entrever su esperanza de que el año no está perdido para el esquí.

“Si llega a nevar pienso que podríamos partir recién en julio, pero primero hay que esperar la palabra de las autoridades, porque aunque haya tres metros de nieve en el Andino tenemos que ser súper responsables en ese sentido”, enfatiza la “profe” magallánica.

NEVAZONES

Las temperaturas bajo cero han marcado los últimos días en nuestra capital regional en un año que los amantes del esquí esperan más “generoso” en cuanto a nevazones.

“No creo que haya pretemporada como lo hacíamos antes, cuando a mediados de abril empezábamos con preparación física. Incluso ocupábamos la pista de hielo de Zona Franca para practicar los gestos técnicos y eso nos ayudaba harto. Pero este año, si hay esquí, parece que vamos a tener que ir derecho a las pistas”, comenta Silvana.

En esa línea, enfatiza que, paralelo al visto bueno sanitario, “lo primero es tener nieve, porque las últimas temporadas no han sido buenas en ese aspecto, salvo el año pasado, cuando en agosto hubo como no ocurría hace mucho tiempo, pero ya en septiembre bajó”.

NACIONAL

La entrenadora del Club Andino se ilusiona con la posibilidad de asistir con la selección local al Nacional Infantil. “Si se dan las condiciones, yo creo que se va a hacer, por lo menos en esquí de fondo. Normalmente se efectúa la última semana de septiembre y, si la pandemia lo permite, creo que va a ser la única actividad del año por parte de la Federación”, especula.

El torneo contempla tres categorías (U-12- U14 y U-16). “El año pasado nuestro cupos fueron ocho, más una niña que accedió por derecho propio. Entonces, si hay Nacional este año, ojalá podamos ir al menos con ocho chicos”.

Siempre de acuerdo a la contingencia, la Federación es efectivamente partidaria de no bajar los brazos. Y Silvana coincide. “La gracias de nuestro deporte es que, primero, es al aire libre y eso es una gran ventaja. Lo otro: no es un deporte colectivo. Y tercero, los chicos andan tapados hasta arriba de la nariz (por las bajas temperaturas), entonces no sería un problema para los niños ni para la gente que llega a esquiar. Hay separación, no hay contacto físico”.

ENTRENAMIENTO

Silvana lamenta que “con esto de la cuarentena no se puede hacer nada”, pero también entiende que las medidas adoptadas por las autoridades son necesarias ante la delicada situación originada por la crisis sanitaria.

Deportista desde siempre -además de entrenadora de esquí es una destacada maratonista- Silvana se da maña para mantenerse en rodaje en medio de la inactividad forzada.

“Practico ‘Roller Ski’, una disciplina paralela al esquí que físicamente ayuda mucho. Es esquí nórdico, lo que hacen ellos en el verano, cuando prácticamente no tienen nieve”, apunta la entrenadora, para luego explicar que “consiste en un esquí con ruedas y fijación para el zapato de esquí”.

“Tiene más menos 70 u 80 centímetros. Hay unos para cross, pero el mío se puede utilizar sólo en cemento. Y en las bajadas hay que tener cuidado porque el que tengo yo no es con frenos”, complementa.

Silvana utiliza el “Roller Ski” en su condominio, donde puede dar una vuelta de 400 metros. Y también lo ha probado en la avenida Costanera, despertando la curiosidad de los magallánicos, no así de los turistas, quienes están más familiarizados con esta actividad. “Es un deporte súper lindo para poder traerlo acá a Punta Arenas. Si bien el sistema no es barato, tampoco cuesta como una bicicleta, una moto o un par de esquíes alpinos. Además, dura muchos años”, finaliza la entrenadora.