“Era mi sueño jugar en Manchester United”

Tal como se esperaba, Alexis Sánchez fue anunciado ayer como nuevo jugador de Manchester United tras una larga negociación con Arsenal que se transformó en la gran “teleserie” del mercado invernal europeo.

No se entregaron cifras oficiales de la transacción, pero la prensa inglesa especula que el delantero nacional ganará cerca de 300 millones de pesos a la semana durante cuatro temporadas y media de contrato, con lo cual pasa a ser el jugador mejor pagado de la Premier League y el quinto mejor sueldo entre los futbolistas a nivel mundial, detrás de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y Gareth Bale.

El negocio incluyó además la partida del armenio Henrihk Mkhitaryan desde United al club londinense.

A través de un video compartido en su cuenta de Twitter, el cuadro rojo mostró al tocopillano tocando piano, uno de sus “hobbies”, y entrando a la cancha de Old Trafford. Tras ello, el nacional se viste con la histórica camiseta número 7 del club, que en el pasado lucieron íconos del Manchester United como George Best, Eric Cantona, David Beckham y Cristiano Ronaldo.

“ERA MI SUEÑO”

En su primera entrevista como jugador del gigante inglés, Alexis resaltó que está cumpliendo “un sueño” y que fue clave el “real interés” del club y de su técnico José Mourinho.

“El dijo que es importante para el club que yo esté aquí. También creo que a la gente del club le importaba que me uniera al equipo y tuve la impresión de que querían que viniera y vistiera la camiseta número 7. Creo que eso también le llega al jugador. Los jugadores a veces necesitan sentirse importantes y queridos por el club. Esa fue una de las cosas que me atrajo para venir”, comentó el tocopillano en el sitio oficial del United.

“Desde pequeño siempre dije que mi sueño era jugar en Manchester United y no lo digo porque estoy aquí ahora. Siempre dije cuando era niño que me gustaría jugar acá y una vez hablé con sir Alex Ferguson al respecto. Charlamos por alrededor de 20 minutos y le dije que mi sueño era venir algún día”, reveló Alexis, confesándose “emocionado de unirme al club más grande del mundo”.

“La oportunidad de jugar en este histórico estadio (Old Trafford) y trabajar con José Mourinho fue algo a lo que no pude decir que no. Estoy orgulloso de ser el primer chileno en jugar en el primer equipo del United y espero mostrar a los hinchas en todo el mundo por qué el club me trajo”, complemento.

EMOCIONADO

“Es un club enorme, muy poderoso. Miré su escudo y se me pusieron los pelos de punta. Es el más grande de Inglaterra. Creo que acá es posible lograr cualquier cosa. La insignia lo dice todo, es un gran club a escala mundial, así que quiero ganar todo: la Premier League, la Champions League y todo lo que venga a futuro”, agregó Alexis.

Cuando fue consultado por su estilo de juego, el atacante chileno comentó: “Soy un jugador al que le gusta ganar todo. Soy muy profesional en todo lo que hago. Vivo para el fútbol, me gusta el fútbol, es lo que me apasiona. Entreno duro todos los días y después de un juego trato de ver qué estuvo bien y dónde puedo mejorar. Realmente me gusta jugar por la izquierda, por el medio, pero, a decir verdad, mientras juegue fútbol, encajaré en cualquier lugar”.

SUS “COMPAÑEROS”

Alexis incluso fue consultado por sus perros, quienes le acompañan a donde va. “ATM y Humber son mis compañeros, mis hijos, los que están conmigo todos los días y con los que paso todo el tiempo. Me ven cuando llego a casa cansado y sintiéndome un poco deprimido, y pueden comprenderte y saber cómo te sientes todos los días. Ellos son los que están a tu disposición después de una derrota o una victoria, y siempre están esperando por uno con la misma expresión en sus caras. Vale mucho la pena que te entiendan y sólo quieran hacerte feliz”, graficó.

El delantero nacional sería presentado oficialmente hoy y en la misma jornada se incorporará a los entrenamientos, quedando a completa disposición de Mourinho.