Hasta ayer nadie en la interna de la “Roja” había reconocido que entre Claudio Bravo y el plantel -especialmente Arturo Vidal- existe un distanciamiento generado por las ya conocidas filtraciones que dejaron “heridas” complicadas de sanar.

Sin embargo, el nuevo capitán de la «Roja», Gary Medel, asumió ayer que existe un conflicto que sigue haciendo ruido justo cuando la Selección necesita estar completamente concentrada en la Copa América que se jugará a partir de 14 de junio en Brasil, donde la “Roja” debutará ante Japón (17) y luego enfrentará a Ecuador (21) y Uruguay (24), todo esto en el marco del grupo “C”.

DE FRENTE

“Es evidente que hay problemas con Claudio en el camarín. Y si Claudio tiene que venir, habrá que conversarlo dentro y hablar de frente, como hombres. Pero no solamente por eso, hay errores de todos…”, lanzó el “Pitbull” en conferencia de prensa.

En esa misma línea, deslizó una crítica al guardameta que no fue considerado para la Copa, recordando que declinó asistir a la primera citación de Reinaldo Rueda en marzo pasado, cuando ya se rumoreaba un quiebre en el camarín. “Sólo falta sentarse a hablar del tema y solucionar el problema, no hay que darle más vueltas. El momento para hablar era la primera vez que Rueda nominó pero (Bravo) no fue a la Selección…”.

“Todos sabemos la magnitud que tiene como futbolista. Era necesario que él viniera cuando Rueda lo llamó y se hubiese solucionado todo…”, insistió Medel.

Ante un eventual retorno del nacido en Viluco con miras a la próxima eliminatoria mundialista, el jugador del Besiktas turco fue claro: “Yo no tendría problema en compartir con Bravo, si viene será bien aceptado. Acá no todos somos amigos, de hecho yo tengo sólo cuatro o cinco en el plantel. No es necesario ser amigos si entramos a la cancha y la rompemos todos. No tengo ningún problema en hablar con Claudio para solucionar el tema, las puertas siempre están abiertas. No hay drama. El es un jugador top y si está bien físicamente, puede ser un gran aporte todavía”.

TRICAMPEONATO

Entrando en lo futbolístico, el formado en la UC espera que el equipo pueda tener una gran Copa América, pero a la vez habló de lo que significa cargar la mochila del bicampeonato. “Nuestro objetivo es ser campeones, pero a la vez es una responsabilidad muy grande mantener una buena imagen. No es fácil. Van selecciones muy fuertes, pero nosotros haremos lo máximo que podamos”.

“Aquí en los entrenamientos lo estamos manejando todo bien, tratando de trabajar mucho las pelotas paradas porque hay rivales con gente de área muy fuerte, reveló Medel, para luego referirse a la lesión que sufrió el pasado lunes. “Sentí una pequeña molestia, pero hoy (ayer) me hice exámenes y no hay nada grave, así que yo creo que mañana (hoy) vuelvo a entrenar con normalidad”.

CRITICAS A RUEDA

El capitán de la “Roja” fue consultado por las críticas del medio a Rueda debido a que su fútbol no está a tono con el paladar del hincha.

“De nosotros depende que siga o no siga. Si nos va bien, yo creo que obviamente va a continuar, pero si nos va mal eso es algo que tendrán que ver los dirigentes. En el fútbol todo es resultados y si a él le va mal, obviamente la directiva tendrá que hacer un análisis y tratar de ver qué es lo mejor para Chile”, concluyó.

ARENGA DE VIDAL

Mientras tanto, Arturo Vidal lanzó ayer una arenga en su cuenta personal de Instagram. “Feliz, feliz. Seguimos preparándonos al 1.000 por ciento para defender nuestras copas, publicó el “Rey” con tres fotografías de la práctica de ayer.