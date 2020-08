Es oficial: autorizan práctica deportiva en espacios abiertos con 10 personas como máximo

Tal como se había anunciado, ayer fue publicada la resolución que permite que en la etapa 2 (Transición) del plan de desconfinamiento “Paso a Paso” -en la cual se encuentra Punta Arenas- se pueda practicar deporte en espacios abiertos ya sean públicos o privados.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó su anuncio del pasado lunes, “esto, siempre y cuando los recintos cumplan con todos los protocolos establecidos por el Ministerio del Deporte según la actividad a realizar”, apuntó la funcionaria pública en su cuenta de Twitter.

DIARIO OFICIAL

Según lo publicado ayer en el Diario Oficial, se da luz verde a la actividad deportiva al aire libre en la etapa 2 de Transición en los siguientes términos:

– “Se autorizan las actividades deportivas en lugares públicos y privados. Para aquellas actividades que sean de naturaleza colectiva, podrán concentrarse un máximo de 10 personas. Estas actividades sólo podrán realizarse en lugares abiertos”.

– “Las actividades señaladas en este numeral no podrán contar con público. No está permitido el uso de camarines o lugares cerrados que no sean absolutamente esenciales para el adecuado funcionamiento de las actividades deportivas que se realicen en los lugares abiertos de un establecimiento”.

DISCIPLINAS

En la misma línea, el Ministerio del Deporte publicó una lista de disciplinas que se pueden practicar de manera oficial -protocolos generales y específicos de por medio- en las comunas en fase de Transición.

Se menciona por ejemplo al golf, hockey césped, remo, esquí, tenis, gimnasia, natación, atletismo, canotaje, ciclismo, esquí náutico, judo, karate, lucha, taekwondo, tenis de mesa, vóleibol playa y balonmano, entre otros deportes.

Claro que esto genera confusión, pues varias de estas disciplinas (artes marciales, handbol, natación, gimnasia y tenis de mesa) se practican bajo techo y, en esa línea, no aplican en el caso de nuestra capital regional, al menos mientras dure la etapa de Transición.

TRAZANDO LINEAS

A nivel local, el Magallanes Golf Club ya confirmó a La Prensa Austral que aprovechará esta ventana para abrir sus puertas a la práctica recreacional en los próximos días, toda vez que ya tiene protocolo aprobado.

El caso del tenis puntarenense es especial. El Magallanes Lawn Tennis Club también tiene protocolo con luz verde, pero deberá esperar que Punta Arenas retorne al paso 3 de la desescalada (Preparación) para tener actividad, puesto que en nuestra zona se practica bajo techo.

Respecto al esquí, el Club Andino optaría por no abrir sus puertas esta temporada, argumentando el alto costo que implicaría “preparar el cerro” y el aumento de contagios que ha registrado la zona en los últimos días.

Por otro lado, se abre la posibilidad de utilizar multicanchas y parques, pero siempre bajo la recomendación de aplicar al máximo posible el distanciamiento deportivo.

Asimismo, aunque la nueva disposición no lo establece claramente, surge la posibilidad de que recintos privados sean arrendados a particulares para la práctica deportiva informal, con el debido resguardo sanitario como premisa.

SIN MASCARILLA

Cabe mencionar que la práctica deportiva en recintos abiertos durante la fase 2 no requiere de mascarilla, pero está prohibido compartir artículos de higiene o alimentación, hay que evitar el saludo con contacto físico y se recomienda el lavado frecuente de manos.

“¡Las buenas noticias continúan! Se permite la práctica deportiva al aire libre en recintos privados y públicos que estén en comunas en fase de Transición. A cuidarnos entre todos y a cumplir los protocolos sanitarios. ¡Depende de todos seguir avanzando!”, escribió ayer en Twitter la ministra del Deporte, Cecilia Pérez.