La ministra de Deportes, Cecilia Pérez, aseguró que considera difícil que las competencias deportivas vuelvan antes de agosto en un contexto de normalidad.

En entrevista con radio Cooperativa, fue consultada por un posible retorno del fútbol durante el mes de julio, como proyecta la ANFP, con inicio de entrenamientos durante junio, puntualmente en regiones. “Es súper difícil dar una fecha, no porque no me atreva… Yo siempre me atrevo, pero esto es nuevo”, partió comentando.

La secretaria de Estado graficó: “Nosotros miramos lo que pasa en Asia, yo estoy mirando lo que está pasando con el fútbol en Corea del Sur, también en Alemania y lo que se ha dicho en el fútbol español, pero son realidades distintas, entonces es difícil hoy día casarse con una fecha, porque esta semana podríamos estar bien y la otra mal…”.

Responsabilidad

Pérez afirmó que “las autoridades del Ministerio de Salud confirmaron la cuarentena casi total para la Región Metropolitana una semana más… Es decir, en comunas como Ñuñoa ya sería como la décima semana en cuarentena y lo menciono porque además ahí está el estadio Nacional…”.

Junto con destacar que “hemos sido súper responsables”, la ministra enfatizó: “El retorno del deporte lo dividimos en tres etapas. La primera es que en comunas que no están en cuarentena ni cordones sanitarios provinciales o regionales ya está autorizada la práctica de deportes al aire libre como el trote o el ciclismo, con el distanciamiento deportivo, que es distinto al distanciamiento social”.

“La segunda etapa ya contempla la apertura de los recintos públicos y privados abiertos de disciplinas más bien individuales para después ir a las colectivas, y terminar finalmente con las competencias en la normalidad que ustedes (los medios de comunicación) señalan. Yo veo súper difícil que antes de agosto pudiesen volver las competencias como uno las conocía”, finalizó.