Esencias perdió la punta por secretaría

La cuarta fecha se juega este fin de semana en la primera división del futbolito donde están punteando Espartanos y Sokol con 9 puntos mientras que Esencias que también lideraba con 9 puntos, perdió uno por no hacer el turno.

Espartanos enfrentará a Batallón, Esencias jugará con Rómulo Correa y Sokol se medirá con Scout.

PROGRAMACION

La programación completa para este fin de semana es la siguiente:

Sábado 23

Cancha 1

15,10: Barrabases – B. Fernández (Top-55).

16,15: Montecarlo – Prat (Top-55).

17,20: Sporting Cristal – Cosmos (2ª).

18,25: Gasco – Arco Iris (1ª).

19,30: Esencias – R. Correa (1ª).

20,35: Imp. Torres – Estrella del Norte (2ª).

Cancha 2

15,10: Cosal – Los Navegantes (Top-55).

16,15: Imp. Torres – Dragones (Top-50).

17,20: R. Correa – Gob. Viel (Top-50).

18,25: Naval – Magallanes (Top-55).

19,30: Prat – Colo Colo (Top-43).

20,35: Arco Iris – Esencias (Top-43).

Domingo 24

Cancha 1

10,00: Los Navegantes – Audax (Top-50).

11,05: Scout – Anese (Top-50).

12,10: Servisalud – Prat (Top-50).

13,15: Scout – Pudeto (Top-55).

14,20: Colo Colo “B” – Gob. Viel “A” (2ª).

15,25: Colo Colo – “A” – Dragones (2ª)

16,30: Jorge Toro – Industrial (1ª).

17,35: C,. Dittborn – Prensa Austral (1ª).

18,40: Scout -Sokol (1ª).

19,45: Patagonia – Barrabases (1ª).

20,50: La Hermandad – Prat (2ª).

Cancha 2

10,00: Sokol – Cosal (Top-50).

11,05: Colo Colo – San Martín (Top-50).

12,10: Gasco – Sporting Cristal (Top-43).

13,15: Scout – Batallón (Top-43).

14,20: Cosal – Cosmos (Top-43).

15,25: Gob. Viel – Magallanes (2ª).

16,30: Cosmos – Magallanes (Top-50).

17,35: B. Fernández – Audax (2ª).

18,40: Espartanos – Batallón (1ª).

19,45: Tacopa – Naval (1ª).

20,50: Cosal – Secreduc (1ª).

Martes 26

Cancha 1

20,00: Gob. Viel – Scout (Top-50).

21,05: Barrabases – Sokol (Top-50).

Cancha 2

20,00: San Martín – Imp. Torres (Top-50).

21,05: Montecarlo – Gasco (Top-43).

Jueves 28

Cancha 1

20,00: Gob. Viel – R. Correa (Top-55).

21,05: Servisalud – San Martín (2ª).

Cancha 2

20,00: Anese – Colo Colo (Top-50).

21,05: Cosal – Jorge Toro (Top-50).

PRIMERA DIVISION

1.- Sokol y Espartanos, 9.

3.- Esencias, 8.

4.- R. Correa e Industrial, 7.

6.- Arco Iris, 6.

7.- Prensa Austral, 4.

8.- Barrabases, Batallón, Gasco y C. Dittborn, 3.

12.- Patagonia y Naval, 2.

14.- Scout, 1.

15.- Jorge Toro y Tacopa, 0.

Nota: Esencias perdió un punto por no hacer el turno.

SEGUNDA DIVISION

1.- Servisalud, 10.

2.- Prat, 9.

3.- Gob. Viel y Colo Colo “A”, 8.

5.- Gob. Viel, 7.

6.- Imp. Torres, Sporting Cristal, Dragones y Colo Colo “B”, 6.

10.- La Hermandad, 5.

11.- Cosal, 4.

12.- Cosmos y Audax, 3.

14.- Magallanes, San Martín y Estrella Norte, 17.- Secreduc y B. Fernández, 0.

Nota: Secreduc perdió 3 puntos por no presentación; Magallanes perdió 1 punto por no hacer el turno y Buses Fernández perdió 3 por no presentación.

SERIE TOP-43

1ª división

1.- Arco Iris, 9.

2.- R. Correa, Jorge Toro y Colo Colo, 7.

5.- Prat, 6.

6.- Gob. Viel, 3.

7.- Naval, Sokol, Barrabases, 0.

10.- Esencias, -2.

Nota: Esencias pierde 3 puntos por no presentación.

2ª división

1.- Carlos Dittborn, 12.

2.- Montecarlo, Sporting Cristal, Espartanos, Prensa Austral y Scout, 9.

7.- Gasco, 7.

8.- San Martín, 4.

9.- Cosmos, 3.

10.- Cosal y Batallón, 1.

12.- Audax y Patagonia, 0.

Nota: A Batallón se le descuentan 3 puntos por no presentación.

SERIE TOP-50

1ª división

1.- Magallanes, 7.

2.- Cosal, Barrabases y Prat, 6.

5.- Sokol y Cosmos, 4.

7.- Naval, 1.

8.- Jorge Toro, Delegados y Servisalud, 0.

2ª división

1.- Dragones, Audax, Colo Colo y R. Correa, 6.

5.- Anese, 5.

6.- Scout, 3.

7.- Gob. Viel y San Martín, 1.

9.- Los Navegantes e Imp. Torres, 0.

Nota: Anese perdió 1 punto por no hacer el turno.

SERIE TOP-55

1.- Cosal, Magallanes, Barrabases y Prat, 6.

5.- Naval, B. Fernández y Montecarlo, 3.

8.- Los Navegantes y Scout, 1.

10.- Pudeto, R. Correa y Gob. Viel, 0.

SERIE TOP-60

1.- Delegados, Magallanes y Barrabases, 6.

4.- Montecarlo y Jorge Toro, 3.

6.- Patagonia, C. Dittborn, Scout, 0.

9.- Prat, -3.

Nota: Prat perdió 3 puntos por no presentación.