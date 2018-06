España ganó el grupo “A” gracias al Var y enfrentará a Rusia en los “octavos”

España empató 2-2 con Marruecos en un encuentro con final infartante que se definió en los descuentos, para ganar el grupo “B” gracias a una conquista validada por el sistema de videoasistencia para el arbitraje (Var). Con esto clasificó a octavos de final, instancia donde enfrentará al segundo de la zona “A”, Rusia.

El encuentro mundialista disputado ayer en el estadio de Kaliningrado se enmarcó en la tercera y última fecha grupal. Los hispanos terminaron con el mismo puntaje (4) y diferencia de goles (+1) que Portugal, el otro clasificado, pero superaron a los lusos por mayor cantidad de tantos anotados en las tres jornadas (6 contra 5).

DURA TAREA

El elenco europeo tuvo un partido complicado en el que nunca pudo estar en ventaja. Incluso, bien pudo perder ante Marruecos (que ya no tenía opción de avanzar), de no ser por una anotación de Iago Aspas en la agonía.

Los africanos abrieron la cuenta a los 13 minutos mediante Khalid Boutaib, quien aprovechó una desconcentración entre Andrés Iniesta y Gerard Piqué para irse solo hacia el arco rival y definir entre las piernas del meta David de Gea.

Sin embargo, los españoles empataron rápidamente ya que a los 19′ Isco convirtió con un potente disparo tras pase de Iniesta.

SEGUNDO LAPSO

En el complemento, los marroquíes estuvieron más cerca de la victoria que los pupilos de Fernando Hierro. A los 55′, Nordin Amrabat casi convierte el que pudo haber sido el mejor gol del torneo, con un zapatazo de mucha distancia que se estrelló en la esquina del arco ante un congelado De Gea.

En los 80′, el recién ingresado Youssef En-Nesyri decretó la ventaja transitoria para los africanos con un certero cabezazo tras un tiro de esquina, haciendo justicia al desarrollo del partido.

CON EL VAR

Pero cuando el partido ya expiraba, Iago Aspas definió con una genialidad para sentenciar el empate.

Eso sí, la validación del gol tuvo que esperar ya que primero el juez uzbeco Ravshan Irmatov lo anuló por fuera de juego señalado por el guardalíneas, pero tras revisión del Var (videasistencia para el arbitraje) terminó confirmando la anotación.

Ahora, España se medirá en la ronda de los 16 mejores con Rusia, anfitrión del Mundial 2018, el domingo 1 de julio a las 11 horas (de Magallanes) en el estadio Luzhniki de Moscú.

HABLA HIERRO

El seleccionador español Fernando Hierro quedó satisfecho con la clasificación, más no con el fútbol exhibido. “Debemos tener capacidad de autocrítica y ser autoexigentes. Este no es el camino. No podemos conceder tantas ocasiones, porque creo, sinceramente, que lo bueno y lo malo del partido lo hemos hecho nosotros”, apuntó el DT.

Si bien se mostró convencido de que España tiene margen de mejora, insistió en la necesidad de corregir los errores defensivos. “Si queremos llegar donde todos soñamos, esos pequeños detalles tenemos que ir ajustándolos, porque en cada ocasión que nos generan, nos crean peligro. Sabemos que tenemos poder ofensivo, que tenemos jugadores de calidad, pero tenemos que ajustar esas transiciones rápidas donde los rivales nos hacen mucho daño”, concluyó Hierro.