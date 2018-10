Especulan que “Mou” no citó a Alexis ante Juventus porque le habría ocultado una lesión

El técnico de Manchester United, José Mourinho, anunció que Alexis Sánchez no fue citado para el compromiso de esta tarde frente a la Juventus en Old Trafford, por la tercera fecha -última de la primera rueda- de la Champions League 2018-2019.

“Los jugadores que vieron son los que estarán mañana (hoy). Nada que ocultar. Alexis no estará…”, expresó tajante el portugués en la conferencia de prensa previa al compromiso.

El tocopillano, quien no fue considerado en la práctica matinal de ayer junto a otros cinco jugadores, venía de sumar sólo 14 minutos sobre el final del partido que los rojos igualaron como visitantes ante Chelsea (2-2) por la Premier League de Inglaterra el sábado último.

¿LESIONADO?

Como las palabras de Mourinho no ahondaron respecto al motivo de la ausencia de Alexis, se generó mucha especulación en torno al discreto presente futbolístico del delantero nacional, al punto que la prensa inglesa ya especula con una posible salida en el próximo mercado invernal europeo.

Sin embargo, el verdadero motivo que llevó a Mourinho a no considerar a Alexis sería una lesión sufrida por el atacante chileno en el reciente amistoso de la “Roja” contra México. Se trataría de una molestia en el aductor derecho que no fue informada por el futbolista al cuerpo técnico de Chile ni al de su club.

De esta manera, el hecho de haber jugado contra Chelsea algunos minutos habría sido por cuenta y riesgo del propio Alexis, una decisión que raya con la irresponsabilidad.

Confirmando esta versión, el periodista Christian Martin de la cadena Fox Sports aseguró que el “tirón” le impidió a Sánchez entrenar ayer. Incluso, el mensaje del profesional en sus redes sociales fue retuiteado por el representante del jugador, Fernando Felicevich.

“MOU” MOLESTO

En medio de este escenario, el problema ya no radica en la razón por la que Alexis no estuvo en la práctica previa al duelo con Juventus, sino en por qué Mourinho no dijo a la prensa lo de la supuesta lesión. ¿Se habrá molestado el portugués por la omisión del chileno?…

Además, el club tampoco emitió algún comunicado detallando una lesión del jugador, como ocurre habitualmente, lo que hace presumir que “Mou”, más allá del problema físico de Alexis, no pensaba contar con el tocopillano para este partido, molesto por la lesión que ocultó.

TERCERA FECHA

La Champions League contempla para esta semana los siguientes partidos en el marco de la tercera fecha grupal (horarios de Chile):

Hoy

Grupo “E”

13,55: AEK Atenas – Bayern Munich.

16,00: Ajax – Benfica (Nicolás Castillo no fue citado).

Posiciones: Ajax (Holanda) y Bayern Munich (Alemania) 4 puntos; Benfica (Portugal) 3; AEK Atenas (Grecia) 0.

Grupo “F”

16,00: Hoffenheim – Lyon.

16,00: Shakhtar – Manchester City (Claudio Bravo, lesionado).

Posiciones: Olympique Lyon (Francia) 4 puntos; Manchester City (Inglaterra) 3; Shakhtar Donetsk (Ucrania) 2; Hoffenheim (Alemania) 1.

Grupo “G”

16,00: Real Madrid – Plzen.

16,00: Roma – CSKA.

Posiciones: CSKA Moscú (Rusia) 4 puntos; Roma (Italia) y Real Madrid (España) 3; Viktoria Plzen (Rep. Checa) 1.

Grupo “H”

13,55: Young Boys – Valencia.

16,00: Manchester United (Alexis Sánchez) – Juventus.

Posiciones: Juventus (Italia) 6 puntos; Manchester United (Inglaterra) 4; Valencia (España) 1; Young Boys (Suiza) 0.

Mañana

Grupo “A”

13,55: Brujas – Mónaco.

16,00: Dortmund – Atlético Madrid.

Posiciones: Borussia Dortmund (Alemania) y Atlético Madrid (España) 6 puntos; Brujas (Bélgica) y Mónaco (Francia) 0.

Grupo “B”

13,55: PSV – Tottenham.

16,00: Barcelona (Arturo Vidal) – Inter de Milán.

Posiciones: Barcelona (España) e Inter de Milán (Italia) 6 puntos; Tottenham (Inglaterra) y PSV Eindhoven (Holanda) 0.

Grupo “C”

16,00: Liverpool – Estrella Roja.

16,00: PSG – Nápoles.

Posiciones: Nápoles (Italia) 4 puntos; París Saint Germain (Francia) y Liverpool (Inglaterra) 3; Estrella Roja (Serbia) 1.

Grupo “D”

16,00: Galatasaray – Schalke.

16,00: Lokomotiv – Porto.

Posiciones: Porto (Portugal) y Schalke (Alemania) 4 puntos; Galatasaray (Turquía) 3; Lokomotiv Moscú (Rusia) 0.