Espina: “No tenemos ninguna oferta de Racing por Opazo”

Marcelo Espina habló ayer en el Monumental y volvió a referirse al tema de los refuerzos. “Nosotros estamos tranquilos. Según ustedes (los periodistas), en los mercados es obligación incorporar y a veces no es así. Miren lo que pasa con Paulo Díaz en River, el técnico sólo lo pidió a él. Armamos un plantel pensando en el año, si estuviéramos sacando jugadores para meter otros, demostraría que cometimos un error importante a principio de año”, argumentó el gerente deportivo de Blanco y Negro, dando a entender que no hay nombres en carpeta, a menos que algún jugador salga durante el presente mercado.

Sobre el interés de Racing por Oscar Opazo, el ex volante (ambos en las fotos) aseguró que “no tenemos ninguna oferta… Cuando tengamos algo, si es que llega algo, lo diremos”.

“Si desde Racing dicen que lo buscan, hay que preguntarle a ellos. No me pongo a evaluar hipotéticamente si va a pasar algo. Si llega ese momento con algo arriba de la mesa lo veremos, no quiero entrar en hipótesis”, complementó Espina.

Asimismo, en las últimas horas surgieron especulaciones por la presencia del agente de Iván Morales en el Monumental, pero Espina aclaró todo: “Estuvimos charlando con él y su representante porque le mejoramos el contrato. También fui parte de esa reunión”.

INSAURRALDE

En otro plano, el gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, salió a respaldar al defensa Juan Manuel Insaurralde luego de las acusaciones realizadas por futbolistas de Barnechea y, sobre todo, tras un reportaje publicado ayer por La Tercera.

La nota titulada “El carnicero de Macul” se basa en las declaraciones del jugador Mikel Arguinarena, quien salió lesionado tras una barrida del argentino en el último duelo de Copa Chile. “Como club creemos que tenemos que defender a nuestros futbolistas, primero por la calidad humana del ‘Chaco’, y segundo por las estadísticas que lo avalan por sí solo», dijo Espina.

“Antes de usar ese tipo de argumentos por un partido, habría que ver el historial, y ver que en los últimos años fue expulsado apenas 7 veces en más de 260 partidos”, añadió.

“En Colo Colo lleva 38 partidos y lo expulsaron en uno, entonces hay que tener un poco de cuidado. Debemos cuidarlo porque la gente se deja llevar por lo que lee. Quizás algunos juegan más fuerte o se les escapa el pie, pero les pasa a todos”, cerró Espina.

ONCENA

Colo Colo enfrentará mañana a Barnechea desde las 13 horas (de Magallanes) por la revancha de octavos de final de Copa Chile y Mario Salas trabajó ayer la probable oncena, que sería con Darío Melo; Felipe Campos, Matías Zaldivia, Julio Barroso, Ronald de la Fuente; Gabriel Suazo, Carlos Carmona; Carlos Villanueva; Iván Morales, Andrés Vilches (Javier Parraguez) y Gabriel Costa.

Recordemos que el equipo albo se impuso por 3-0 en la ida. “No estamos relajados pensando en que vamos con ventaja. Ya nos pasó con Puerto Montt (en la fase anterior de Copa Chile) y eso nos sirvió como experiencia para que no vuelva a ocurrir. Vamos a entrar pensando en que el partido esta empatado sin goles”, graficó el lateral Felipe Campos.