Espina y el DT: “Hemos manejado 5 ó 6 nombres”

Marcelo Espina utilizó el canal oficial de Colo Colo en Youtube para referirse a la búsqueda del nuevo entrenador que ocupará la plaza del destituido Marcelo Salas.

El actual gerente deportivo de los albos abordó los distintos escenarios en que se encontraba el equipo antes de la crisis sanitaria por el coronavirus.

“Después de todo esto que ha sucedido y que está sucediendo se detuvo definitivamente la búsqueda. Tenemos que evaluar un poco cuándo volverá la actividad, cómo volverá y a partir de ahí después veremos. En estos momentos, digamos que hemos cerrado la búsqueda… No era algo tampoco que nos urgía, lo estábamos manejando con bastante tranquilidad y pensando bien los pasos que dar”, explicó el ex seleccionado trasandino.

MOLESTIA

Espina “repasó” a los medios nacionales que han especulado con nombres de posibles candidatos. “Me molesta que no se traten de informar más y buscar más antecedentes para difundir algo. Hay muchísima gente que estaba pendiente del entrenador de Colo Colo. Más que molestarme, me incomoda. La verdad es que después no pasa nada y el tiempo demuestra que la información es falsa”, expresó el personero albo.

“Se ha dicho que Insaurralde después del receso iba a dejar el club, pero resulta que recién renovó, es uno de los capitanes del equipo, juega todos los partidos. Y juega bien. Está el otro tema de Martín Lasarte, a quien particularmente lo llamé y le escribí y nunca me contestó las llamadas ni los mensajes de chat. Entonces le pedí a Harold (Mayne-Nicholls, vicepresidente de ByN) que por favor lo llamara para ver si le contestaba y a él sí le contestó… Nos dijo que ni siquiera podía iniciar conversaciones con nosotros porque tenía un problema familiar y no podía alejarse de su país. Ese tipo de cosas que se difunde, no sé el motivo, hace que la gente crea cosas que no son”, graficó.

LA REALIDAD

“Hemos recibido miles de nombres de entrenadores por parte de miles de representantes. Pero, de ahí a que nosotros hayamos conversado con un montón… Sólo hemos manejado unos 5 ó 6 nombres, perfiles bastante parecidos en esta etapa y de ellos no nos hemos movido. El resto es un juego periodístico, muchos representantes que llaman a periodistas y conocidos y dicen que tienen conversaciones con nosotros. Por el único que hicimos un ofrecimiento formal fue (el brasileño Luiz Felipe) Scolari, que no se dio, pero de los otros 5 ó 6 con ninguno hemos tenido ofrecimientos de parte de Colo Colo. Sólo conversaciones para saber del gusto e interés que existe”, enfatizó Espina, para cerrar aclarando que Gabriel Heinze “nunca fue opción porque en estos momentos Colo Colo necesita otro tipo de entrenador” y con Gustavo Alfaro “en ningún momento ni siquiera conversamos”.