“Estamos cansados de hacer buenos partidos y no conseguir nada”

Andrés Guardado, volante y capitán de México, no ocultó su decepción tras decir adiós al Mundial de Rusia luego de caer frente a Brasil.

“Estamos cansados de hacer buenos partidos para al final no conseguir nada. Lo triste para nosotros como mexicanos es que solemos hacer buenos partidos, pero al final el resultado siempre es el mismo”, se lamentó.

“No sé en qué momento podremos cambiar esto, no sé qué es lo que tendremos que cambiar para que el fútbol mexicano llegue a dar ese paso, de no sólo competir, sino también ganar”, añadió el jugador.

“La realidad es que no pudimos, que nos vamos con las manos vacías y ahora hay que analizar con la cabeza bien fría qué es lo que viene: el futuro de la selección, el futuro de muchos de nosotros… Nos volvemos a quedar donde siempre, nos vamos con un sentimiento de frustración y de tristeza muy grande”, complementó Guardado, deslizando una crítica contra el juez italiano Gianluca Rocchi. “En todas las jugadas dudosas el árbitro marcaba a favor de ellos. No sé si es que se están yendo todas las figuras del Mundial y no querían que se fuera otra más (Neymar)…”, ironizó.

DT OFUSCADO

Ya durante el partido se le vio molesto al colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de México. Y tras el pitazo final se desahogó. “Creo que el árbitro favoreció totalmente a Brasil. Es una vergüenza para el fútbol que se pierda tanto tiempo en un solo jugador (Neymar)… La pérdida de la vehemencia con la que jugamos durante el primer tiempo tiene que ver con el arbitraje, fue muy sesgado y los jugadores se cansaron de tanta interrupción. En una jugada demoró cuatro minutos y resulta que fue un contacto muy reducido”, se quejó.

“El fútbol tiene que ser un juego con virilidad, de hombres y no con tanta payasada. Tanta interrupción disminuyó la actitud de quien tenía la iniciativa del juego”, aseguró, para luego analizar que “México jugó mano a mano, pero no tuvimos la eficacia de Brasil”.