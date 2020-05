Arturo Vidal se refirió a su regreso a los entrenamientos presenciales en Barcelona y lo valoró, aunque aseguró que aún falta para que la situación sea “normal” y enfatizó que se deben seguir tomando medidas preventivas.

“Es un paso volver al centro de entrenamientos. Salir de casa y pisar el césped es un avance, pero estamos lejos de la normalidad, porque aún no hay trabajos en equipo y el entrenamiento tiene muchos cuidados para evitar contagios”, comentó el volante nacional en entrevista concedida a El Mercurio.

Además, el “Rey Arturo” agregó que “ha sido más complejo entrenar desde casa. Pero todos debemos asumir que es una situación especial, y por ahora hay que tomar las medidas y restricciones que tocan”.

“Acá en España la situación ha sido durísima, con muchas muertes y lo menos que podemos hacer es cuidarnos y dar el ejemplo. Me gustaría que no hubiese distanciamiento social, pero más me gustaría que todos estén sanos. Es responsabilidad de todos sumar”, siguió en la misma línea.

ELIMINATORIA

Consultado por la incierta fecha de inicio de las clasificatorias mundialistas, cuando el fútbol vuelva a desarrollarse en Sudamérica, el volante de Barcelona aseveró que “va a ser difícil para todos. Todas las selecciones llevarán mucho tiempo sin juntarse. Nosotros somos un equipo maduro, muchos llevamos más de 10 años jugando juntos y eso facilita la conexión cada vez que nos toca juntarnos. Pero lo primero es que pase esta crisis”.

EN PORTADA

Mientras tanto, el “Rey” volvió a figurar en la portada del diario español Sport, haciendo noticia por la negociación que tiene Barcelona con Inter de Milán por la carta del ariete argentino Lautaro Martínez.

Según la portada de hoy que adelantó ayer en sus redes sociales el periódico catalán, el cuadro italiano tiene 15 millones de euros para ofertar por el “Rey”, cifra que se aleja en cinco millones de lo que exigen desde el conjunto blaugrana.

Pese a esto -deja entrever Sport- las negociaciones parecen estar mejorando durante las últimas horas, ya que el fuerte interés del “Barça” por Martínez podría hacer posible que el bicampeón de América con la Selección Chilena entre de lleno en la operación.

La cláusula de 111 millones del “Toro” es lo que hace que en Barcelona se planteen la opción de involucrar a Vidal en el traspaso, pero con un valor de mercado de 20 millones de euros y no 15 como pretende el equipo dirigido por Antonio Conte y donde milita Alexis Sánchez.

Por otro lado, al “Rey” le queda sólo un año de contrato con la escuadra culé y la posible venta al Inter es una de las últimas oportunidades de recuperar en parte la inversión.

REAL MADRID

En otro tema, Real Madrid vuelve hoy a los entrenamientos para iniciar la puesta a punto de cara al reinicio de la Liga Española, que le tiene peleando por el liderato con Barcelona, una lucha interrumpida hace más de 50 días por el Covid-19.

Los “merengues” serán uno de los últimos equipos en volver al trabajo, junto a Valladolid, Alavés, Celta y Espanyol, que también retornan hoy.

En medio de este panorama, el presidente de la Liga, Javier Tebas, reconoció que idealmente espera que el retorno del fútbol se concrete el 12 de junio. “Pero dependerá de las fases, de los repuntes del virus…”, enfatizó, adelantando que la calendarización será extrema, con partidos todos las jornadas durante 35 días en primera y segunda divisiones.

“Hay que adaptarse a las circunstancias y es lo que hemos trabajado. Los partidos serán igual, pero sin afición. No es igual para los jugadores cómo llegar a los partidos, los entrenamientos o cómo actuar en casa con tu familia para llegar en las mejores condiciones y sin amenazar a terceros”, graficó Tebas.