Esteban Carvajal reemplaza a Lorenzo Reyes en el Atlas

El mediocampista nacional Esteban Carvajal afirmó ayer que llega “con mucha ilusión” y ganas de lograr un lugar en el Atlas del fútbol mexicano, al que calificó como “una liga muy competitiva”.

“La liga (mexicana) allá (Chile) se ve mucho y la mayoría de mis compañeros les hubiese gustado estar acá, competitiva muy parecida a la chilena y con jugadores de mucha calidad”, dijo.

El chileno, que ha militado en el Wanderers, Palestino y Coquimbo, llega al Atlas con un préstamo de un año para reemplazar a Lorenzo Reyes, quien es baja por una lesión en el tobillo.

“Uno viene a aportar y me gustaría hacerlo de la mejor forma. En todos los equipos en que he estado siempre trato de sumar”.

TRABAJO DE HOYOS

Carvajal aseguró que conoce el trabajo del entrenador Angel Guillermo Hoyos, cuando este dirigió a la “U” y que antes de viajar conversó con algunos jugadores que fueron dirigidos por él.

“A Guillermo lo conozco, sé su estilo de juego, sé que gusta jugar algunos partidos cerrado, otros más abiertos y que maneje el volante central la pelota, así que espero hacerlo de la mejor forma”, expresó.

“Vengo con todas las ganas, a lo mejor no me conocen mucho, pero yo me voy a mostrar en la cancha, soy muy callado, aunque dentro del campo soy distinto, espero que confíen en mí”, aseguró.

El Atlas tiene un buen inicio en el Torneo Clausura Mexicano, donde se ubica cuarto con tres victorias, un empate, una derrota y diez puntos, uno menos que el líder, Monterrey.