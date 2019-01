Ex refuerzo de Colo Colo sigue provocando enredos

Juan Carlos Gaete, el ahora ex refuerzo de Colo Colo, sumó un nuevo capítulo de inestabilidad emocional a la “teleserie” sobre su futuro deportivo.

Ocurre que ayer se informó que el delantero de 21 años, figura en el reciente ascenso de Cobresal a Primera “A”, debe volver a firmar los contratos que lo ligan a Colo Colo debido a un problema con su inscripción en la ANFP.

Sin embargo, el atacante sorprendió al anunciar en sus redes sociales que es nuevamente jugador de Cobresal, algo que fue desmentido por el propio club “minero”.

LA HISTORIA

Contextualizando, el jugador de 21 años llegó hace algunas semanas con bombos y platillos como refuerzo a Colo Colo, pero inexplicablemente se automarginó de la pretemporada alba argumentando “temas personales”, una situación a todas luces muy extraña, con rumores de “bullying” por parte del plantel debido a un apodo y situaciones relacionadas con su vida amorosa, rotuladas como “problemas familiares”.

El técnico albo Mario Salas optó por darle un permiso especial para que ordene sus temas personales de manera que pueda tomar una decisión respecto a su futuro futbolístico.

Y en definitiva, Blanco y Negro, tras reunirse con el jugador, confirmó el fin de semana que Gaete no será considerado este año en Colo Colo.

Como su contrato es por cuatro años, partirá esta temporada a préstamo.

COBRESAL DESMIENTE

Mientras tanto, el gerente técnico de Cobresal, Juan Silva, aseguró ayer que desde Colo Colo no se han contactado con ellos para concretar el retorno de Gaete, pese a que éste ya se considera “jugador de Cobresal”, según lo que publicó en sus redes sociales.

“Me sorprendí porque no he tenido comunicación con Colo Colo. Ellos son los dueños del jugador y nosotros no hemos hecho ningún contacto con ellos, entonces estoy sorprendido al respecto”, comentó Silva.

Una reacción similar tuvo el entrenador de los albinaranjas, Gustavo Huerta. “Me llama la atención que escribiera eso. La verdad es que él es jugador de Colo Colo. Aquí el club no ha hecho ninguna negociación con Colo Colo, nada, él sabe que es jugador de Colo Colo. Si quiere venir es una cosa, pero de ahí a que sea algo concreto, no”, enfatizó tajante el DT “minero”.

En medio de todo esto, lo único concreto es que Gaete tendrá que estampar nuevamente su firma en los documentos correspondientes a su contrato de futbolista con ByN, el de marketing y además el de los derechos deportivos que se inscriben en la ANFP.

PARRAGUEZ

SE ILUSIONA

En materia de refuerzos, Javier Parraguez reconoció que Colo Colo envió una oferta a Huachipato para contar con sus servicios. “Para uno es bueno estar sonando en un equipo grande. Tuve opciones de ir a la UC, ahora está lo de Colo Colo y obviamente me seduce”, reconoció el delantero nacional.

“Sé que llegó una oferta formal de Colo Colo a Huachipato. Ahí verán el tema de la negociación. No tengo más detalles”, agregó, para luego afirmar que “quizás yo puedo ser la solución para la falta de gol que mostró el equipo”, en su derrota ante Estudiantes de La Plata por 0-2 el sábado pasado en la Noche Alba efectuada en el Monumental.