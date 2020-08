F-4 Británica: “Nico” Pino sumó puntos y experiencia en su debut

La primera fecha de la Fórmula 4 Británica registró durante el fin de semana el debut del joven piloto chileno Nicolás Pino (Double R Racing & Argenti Motorsport, fotos) en la mencionada categoría.

Durante la amanecida de ayer largó la carrera 2 de la fecha en Donington Park y estuvo marcada por el accidente entre Alex Connor y Roberto Faría al inicio de la competencia, sin consecuencias para los pilotos, pero que obligó a la salida del Safety Car por varios minutos.

Pino, quien arrancó décimo, pudo defender la posición tras relargar y escalar hasta la octava posición durante los 15 minutos restantes de la prueba, sumando 4 puntos para la clasificación.

Las 14 vueltas las completó a 12’766 del ganador de la prueba, el local Zak O’Sullivan.

TERCERA PRUEBA

En la carrera 3, Pino largó 13º (luego de una complicada clasificación producto de problemas mecánicos) y cuando comenzaba a afianzar su ritmo, un nuevo Safety Car detuvo la competencia y un error de protocolo en la salida del vehículo de seguridad provocó que el pelotón fuera acelerando por partes, no todos al mismo tiempo y sin posibilidad de rebasar, haciendo más compleja la tarea de dar caza a los primeros.

De todos modos, el chileno logró protagonizar momentos interesantes ubicándose a la postre en undécimo lugar de la carrera 3, a 22’817 del ganador, James Hedley.

Consignar que el piloto nacional de sólo 15 años de edad remató décimo en la carrera 1 que se efectuó el sábado, rescatando un punto.

“NO QUEDE

CONTENTO”

“Logramos los objetivos, pero no quedé contento. Lo primero era terminar las carreras y sumar puntos, lo cual hicimos bien. Segundo, era estar en ritmo de punta, lo que también logramos y en ese sentido fuimos muy rápidos”, partió comentando Pino.

“Lamentablemente la mala clasificación del viernes hizo todo más difícil en una categoría tan disputada. Cometí errores en las largadas detenidas que me relegaron muy atrás, pero pudimos recuperar siempre porque teníamos el ritmo. Luego el tema del safety car. No me voy contento porque estábamos para más, pero sí me siento satisfecho con varios aprendizajes que sólo adquieres corriendo a este nivel. Lo bueno es que vamos en ritmo”, agregó desde Londres.

SATISFACCION

Por su parte, el jefe de equipo Michael Meadows comentó: “Estamos contentos con él. Hizo el mismo tiempo de vuelta que los punteros y de su co-equipo, que salió segundo. Corrió duro pero siempre muy limpio y creo que eso le da confianza. Estoy seguro que aprenderá mucho de esto. Tiene que mejorar las largadas y eso lo logrará solo y largando más. ‘Nico’ ya maneja el auto y hace lo que quiere. Es rápido y, si miramos las estadísticas, siempre estuvo en los tiempos de los más rápidos”.

La segunda fecha del campeonato será este fin de semana, 8 y 9 de agosto, en Brands Hatch GP.